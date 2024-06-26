В Сыктывкаре мужчина объявил охоту на пьяных водителей

В Сыктывкаре появился новый герой - горожанин "охотится" на пьяных водителей. Этот человек активно преследует тех, кто садится за руль после употребления спиртных напитков, сообщая о них в полицию и получая за это денежное вознаграждение. Сообщает пресс-служба ГАИ Коми.

Внимательность жителя Сыктывкара помогла государственной инспекции по безопасности дорожного движения выявить четыре случая управления автомобилем в нетрезвом состоянии. При возникновении подозрений о том, что водитель находится под воздействием алкоголя, он незамедлительно сообщал об этом в дежурную часть ГИБДД. Мужчина не раз следовал за подозреваемыми на своем автомобиле, чтобы помочь полицейским задержать нарушителей.