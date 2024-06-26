Появилась программа «Твоих облаков» в Сыктывкаре
- 20:15 26 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Появилась программа долгожданного праздника «Твои облака». Республиканский выпускной под этим названием пройдет 29 июня в День молодежи в Сыктывкаре. Организаторы мероприятия подготовили обширную программу для молодежи региона. Хэдлайнером шоу станет группа Rasa.
Выпускной «Твои облака» откроется традиционным шествием выпускников вузов и колледжей на Стефановской площади. Построение начнется в 15:00, а сам парад - в 16: 00. После этого состоится торжественная церемония вручения дипломов.
С 17:15 до 18:30 для выпускников, а также всех жителей и гостей города пройдет концерт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы региона, в том числе студенческие.
Главным событием мероприятия станет выступление группы Rasa. Музыкальный дуэт начнет свою программу в 18:30.
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