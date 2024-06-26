Появилась программа «Твоих облаков» в Сыктывкаре

Появилась программа долгожданного праздника «Твои облака». Республиканский выпускной под этим названием пройдет 29 июня в День молодежи в Сыктывкаре. Организаторы мероприятия подготовили обширную программу для молодежи региона. Хэдлайнером шоу станет группа Rasa.

Выпускной «Твои облака» откроется традиционным шествием выпускников вузов и колледжей на Стефановской площади. Построение начнется в 15:00, а сам парад - в 16: 00. После этого состоится торжественная церемония вручения дипломов.