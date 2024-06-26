Адски жарким будет не только лето: прогноз Романа Вильфанда вплоть до осени 2024 года

Ведущий метеоролог страны представил прогноз на предстоящие месяцы. По заявлениям специалистов, с апреля по сентябрь текущего года в любом регионе не ожидается холодной погоды. Температурные показатели будут находиться в пределах нормы или выше. Наиболее стабильные теплые условия прогнозируются в северо-восточной части европейской России, в Республике Коми, Архангельской области, а также на севере Урала, Сибири и северных районах Якутии.

По информации, предоставленной Романом Вильфандом, главным метеорологом страны, теплая погода продлится до осени, как отмечает "Российская газета".

Июль обещает быть теплее по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, особенно на северо-востоке европейской части России. Жара также ожидается в Поволжье, на Урале и на севере Сибири. При этом значительное количество осадков предполагается в северо-западной части европейской территории, на юге Сибири (в Алтайском крае) и на востоке страны (включая Чукотку и Камчатку). Несколько меньший уровень осадков прогнозируется в Поволжье, на юге Урала и на северо-западе Якутии.

Август принесет более теплую погоду на север европейской части России, Урал, Сибирь и Якутию. Жара также ожидается в Центральном Черноземье, Крыму и на западе Южного федерального округа. Излишек осадков прогнозируется в Краснодарском крае, на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Поволжья и в центре Урала. Забайкальский край и Амурская область могут столкнуться с дождливой погодой.

Сентябрь также ожидается теплым в большинстве регионов страны. Температура выше нормы предсказывается на северо-востоке европейской части России, Урале и на севере Сибири. Значительное количество осадков предполагается в северо-западных регионах, Урале, Сибири и Забайкалье.