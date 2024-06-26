Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зеленых щей

На зиму можно легко приготовить заготовку из свежего щавеля для зелёных щей. Вам понадобятся небольшие стерилизованные баночки, свежий щавель, кастрюля с кипящей водой и шумовка.

Начните с промывки щавеля и нарежьте его на небольшие порции. Затем подготовьте кастрюлю с кипящей водой и аккуратно опускайте щавель в кипяток небольшими порциями. Держите щавель в кипящей воде не более 30 секунд, пока он не приобретет болотный оттенок.