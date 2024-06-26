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Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зеленых щей

Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зеленых щейfreepik.com

На зиму можно легко приготовить заготовку из свежего щавеля для зелёных щей. Вам понадобятся небольшие стерилизованные баночки, свежий щавель, кастрюля с кипящей водой и шумовка.

Начните с промывки щавеля и нарежьте его на небольшие порции. Затем подготовьте кастрюлю с кипящей водой и аккуратно опускайте щавель в кипяток небольшими порциями. Держите щавель в кипящей воде не более 30 секунд, пока он не приобретет болотный оттенок.

С помощью шумовки аккуратно вынимайте щавель из кипятка и давайте ему стечь. Затем перекладывайте щавель в стерильные баночки. Плотно закройте баночки чистыми крышками и дайте им остыть.

Заготовка из щавеля будет хорошо храниться в плотно закрытых банках. Однако имейте в виду, что после открытия банки и контакта с воздухом щавель начнет окисляться и менять вкус. Поэтому рекомендуется использовать заготовку сразу же для приготовления зелёного супа. Рассчитывайте так, чтобы одна банка предназначалась для одной кастрюли супа.

Таким образом, с помощью этой простой заготовки вы сможете насладиться зелёными щами даже зимой и сохранить свежий вкус щавеля на протяжении всего сезона, пишет pravda.ru.

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