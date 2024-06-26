Тесто для пиццы за три минуты: съедают все за раз и просят добавки

Освойте искусство приготовления идеального теста для пиццы всего за три минуты! Этот рецепт не только быстр, но и настолько вкусен, что гости съедают пиццу за считанные минуты и просят добавки. Узнайте, как приготовить тесто для пиццы, которое превратит вашу домашнюю кухню в настоящий ресторан, пишет sevastopolmedia.ru.

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