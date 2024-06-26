Тесто для пиццы за три минуты: съедают все за раз и просят добавки
- 22:00 26 июня
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Освойте искусство приготовления идеального теста для пиццы всего за три минуты! Этот рецепт не только быстр, но и настолько вкусен, что гости съедают пиццу за считанные минуты и просят добавки. Узнайте, как приготовить тесто для пиццы, которое превратит вашу домашнюю кухню в настоящий ресторан, пишет sevastopolmedia.ru.
Ингредиенты:
- Вода — ⅔ стакана
- Пшеничная мука — 2 стакана
- Сухие дрожжи — 1 чайная ложка
- Соль — 1 чайная ложка
- Оливковое масло — 1 столовая ложка
Рецепт:
- Растворите дрожжи в теплой воде, хорошо размешивая, чтобы избежать комочков.
- В большую миску насыпьте муку и добавьте соль.
- Влейте дрожжевую смесь и замесите тесто.
- Выложите тесто на сухую поверхность, присыпанную мукой, и вымешивайте, добавляя муку по необходимости, пока оно не станет мягким и эластичным (около 10 минут).
- Легонько смажьте большую миску оливковым маслом и положите тесто туда, поворачивая его, чтобы покрыть всю поверхность.
- Накройте миску пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.
- Обомните тесто кулаками, чтобы выпустить воздух, затем разделите его на 2 части и скатайте в шары.
- Положите шары на поверхность, присыпанную мукой, и накройте пленкой. Оставьте на 60 минут.
Совет: правильно подготовленное тесто легко раскатывается в тонкий слой и не поднимается при выпекании, превращая пиццу в пирог. Один шар теста достаточно для одной большой пиццы. Второй шар можно заморозить и использовать позже.
Читайте также:
- "Пора собирать чемоданы": Василиса Володина назвала пять знаков, чьи кошельки разорвутся от денег
- Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
- Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в сказке
- Зеленая «запрещенка»: за какие растения на даче могут оштрафовать
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему