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Тесто для пиццы за три минуты: съедают все за раз и просят добавки

Тесто для пиццы за три минуты: съедают все за раз и просят добавкиФото из архива "Про Города"

Освойте искусство приготовления идеального теста для пиццы всего за три минуты! Этот рецепт не только быстр, но и настолько вкусен, что гости съедают пиццу за считанные минуты и просят добавки. Узнайте, как приготовить тесто для пиццы, которое превратит вашу домашнюю кухню в настоящий ресторан, пишет sevastopolmedia.ru.

Ингредиенты:

  • Вода — ⅔ стакана
  • Пшеничная мука — 2 стакана
  • Сухие дрожжи — 1 чайная ложка
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Оливковое масло — 1 столовая ложка

Рецепт:

  1. Растворите дрожжи в теплой воде, хорошо размешивая, чтобы избежать комочков.
  2. В большую миску насыпьте муку и добавьте соль.
  3. Влейте дрожжевую смесь и замесите тесто.
  4. Выложите тесто на сухую поверхность, присыпанную мукой, и вымешивайте, добавляя муку по необходимости, пока оно не станет мягким и эластичным (около 10 минут).
  5. Легонько смажьте большую миску оливковым маслом и положите тесто туда, поворачивая его, чтобы покрыть всю поверхность.
  6. Накройте миску пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.
  7. Обомните тесто кулаками, чтобы выпустить воздух, затем разделите его на 2 части и скатайте в шары.
  8. Положите шары на поверхность, присыпанную мукой, и накройте пленкой. Оставьте на 60 минут.

Совет: правильно подготовленное тесто легко раскатывается в тонкий слой и не поднимается при выпекании, превращая пиццу в пирог. Один шар теста достаточно для одной большой пиццы. Второй шар можно заморозить и использовать позже.

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