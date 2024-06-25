"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Российских пожилых граждан проинформировали о возможности получения второй пенсии по достижении 65 лет. Такое предложение актуально для тех, кто после выхода на пенсию продолжает работать. Однако размер второй выплаты будет меньше первой.

Дополнительная пенсия доступна для определенных групп пожилых людей. В первую очередь, это касается тех, кто имеет право на пенсию по специальному стажу, таких как бывшие военнослужащие или бывшие сотрудники силовых структур. По достижении определенного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) они могут подать заявку на вторую пенсию от социального фонда.