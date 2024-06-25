"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз
- 09:40 25 июня
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- Служба новостей
Российских пожилых граждан проинформировали о возможности получения второй пенсии по достижении 65 лет. Такое предложение актуально для тех, кто после выхода на пенсию продолжает работать. Однако размер второй выплаты будет меньше первой.
Дополнительная пенсия доступна для определенных групп пожилых людей. В первую очередь, это касается тех, кто имеет право на пенсию по специальному стажу, таких как бывшие военнослужащие или бывшие сотрудники силовых структур. По достижении определенного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) они могут подать заявку на вторую пенсию от социального фонда.
Иными словами, речь идет о страховой пенсии по старости. Ею смогут воспользоваться те, кто отработал определенное количество лет в гражданской сфере. Для этого предполагаемым получателям второй пенсии потребуется иметь не менее 15 лет работы вне военных или правоохранительных органов, а также накопить необходимое количество пенсионных баллов – 28,2.
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