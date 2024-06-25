В Сыктывкаре тренер по плаванию зарабатывает 100 тысяч рублей: у каких еще профессий такой ценник

В Сыктывкаре специалисты нескольких профессий могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии, которые открыты в столице Коми.

От 100 тысяч рублей в Сыктывкаре может зарабатывать руководитель проектов по техническому обслуживанию слаботочных систем. Для этой должности необходимо иметь высшее образование и опыт работы на схожей должности от двух лет.