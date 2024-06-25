В Сыктывкаре тренер по плаванию зарабатывает 100 тысяч рублей: у каких еще профессий такой ценник
- 10:30 25 июня
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре специалисты нескольких профессий могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии, которые открыты в столице Коми.
От 100 тысяч рублей в Сыктывкаре может зарабатывать руководитель проектов по техническому обслуживанию слаботочных систем. Для этой должности необходимо иметь высшее образование и опыт работы на схожей должности от двух лет.
Также 100 тысяч рублей предлагают тренеру по плаванию. Кандидат на эту должность должен иметь высшее образование и спортивный разряд по плаванию не ниже КМС.
Чуть меньше платят торговому представителю – от 97 тысяч рублей.
75 тысяч рублей платят водителю бензовоза, столько же зарабатывает менеджер по работе с клиентами.
Самые привлекательные вакансии по уровню дохода – это вакансии руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж и квалифицированных рабочих.
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