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Авиарейсу Сыктывкар-Санкт-Петербург помешали приземлиться кролики

Авиарейсу Сыктывкар-Санкт-Петербург помешали приземлиться кролики Фото из архива "Про Город"

Самолет, выполняющий рейс Сыктывкар-Санкт-Петербург, не смог приземлиться с первой попытки из-за кроликов. Животные находились прямо на взлетной полосе. Об интересном случае написали в телеграм-канале “Авиаинцидент”. 

Воздушное судно выполняло рейс в ночь с 23 на 24 июня. Самолет прилетал в аэропорт Пулково. В половине первого ночи  авиарейс отправили на второй круг из-за двух кроликов. О наличии животных сообщило авиасудно, которое село на полосу ранее. 

Специалисты аэродромной службы осмотрели полосу на наличие посторонних объектов. После чего самолет смог приземлиться. 

Напомним, в Коми отменили авиарейсы в Дагестан из-за невостребованности. Жителей республики туры в эту республики не оправдали ожидания.

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