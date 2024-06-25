Авиарейсу Сыктывкар-Санкт-Петербург помешали приземлиться кролики

Самолет, выполняющий рейс Сыктывкар-Санкт-Петербург, не смог приземлиться с первой попытки из-за кроликов. Животные находились прямо на взлетной полосе. Об интересном случае написали в телеграм-канале “Авиаинцидент”.

Воздушное судно выполняло рейс в ночь с 23 на 24 июня. Самолет прилетал в аэропорт Пулково. В половине первого ночи авиарейс отправили на второй круг из-за двух кроликов. О наличии животных сообщило авиасудно, которое село на полосу ранее.