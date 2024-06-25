Авиарейсу Сыктывкар-Санкт-Петербург помешали приземлиться кролики
- 09:00 25 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Самолет, выполняющий рейс Сыктывкар-Санкт-Петербург, не смог приземлиться с первой попытки из-за кроликов. Животные находились прямо на взлетной полосе. Об интересном случае написали в телеграм-канале “Авиаинцидент”.
Воздушное судно выполняло рейс в ночь с 23 на 24 июня. Самолет прилетал в аэропорт Пулково. В половине первого ночи авиарейс отправили на второй круг из-за двух кроликов. О наличии животных сообщило авиасудно, которое село на полосу ранее.
Специалисты аэродромной службы осмотрели полосу на наличие посторонних объектов. После чего самолет смог приземлиться.
Напомним, в Коми отменили авиарейсы в Дагестан из-за невостребованности. Жителей республики туры в эту республики не оправдали ожидания.
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