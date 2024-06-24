В Подмосковье горит научно-исследовательский институт: есть погибшие
- 20:15 24 июня
- 16+
- Инесса Богатая
В Подмосковье во Фрязино начался пожар в научно-исследовательском институте “Платан”. Об этом сообщают сотрудники экстренных служб.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что огонь охватил несколько этажей здания. Пожарные в данный момент спасают людей из горящего института. На месте работают более ста человек и сорока единиц техник.
Пресс-служба "Росэлектроника" сообщает, что горящее здание не не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности.
В телеграм-канале “Readovka” пишут, что пожарные не смогли вытащить заблокированных людей в здании. Сотрудники экстренных служб сообщают, что два человека выпали из окна. В соцсетях также пишут, что не смогли выбраться около девять человек.
Работу пожарных сильно осложняет высокая температура и сильное задымление.
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