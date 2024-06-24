Желтые подмышки вернут белый вид: блокировка пота на все лето
- 00:20 25 июня
- 12+
- Служба новостей
Желтые пятна подмышками на одежде – проблема, знакомая многим. Они могут появляться из-за пота, дезодорантов или просто со временем. К счастью, существует несколько простых и доступных средств, которые помогут вернуть одежде первоначальную чистоту. Вот несколько эффективных методов для борьбы с этими неприятными пятнами.
- Уксус и пищевая сода
Уксус и пищевая сода представляют собой мощное сочетание для удаления пятен. Уксус обладает отбеливающими свойствами, а сода выполняет роль мягкого абразива, помогая убрать загрязнения.
Инструкция:
-
Нанесите уксус на пятно и оставьте на 15-30 минут.
-
Посыпьте пятно пищевой содой и аккуратно потрите щеткой.
-
Постирайте одежду в обычном режиме.
-
Перекись водорода и сода
Перекись водорода отлично справляется с органическими пятнами, а сода усиливает её действие.
Инструкция:
-
Смешайте ¼ стакана перекиси водорода с ¼ стакана соды и 1 чайной ложкой средства для мытья посуды.
-
Нанесите смесь на пятно и оставьте на 30 минут.
-
Промойте ткань холодной водой и постирайте как обычно.
-
Лимонный сок и соль
Лимонный сок содержит природные отбеливающие вещества, а соль помогает удалить загрязнения.
Инструкция:
-
Нанесите лимонный сок на пятно.
-
Посыпьте пятно солью и оставьте на 30 минут.
-
Промойте ткань холодной водой и постирайте.
-
Аспирин
Аспирин не только помогает при головной боли, но и эффективно удаляет пятна.
Инструкция:
-
Растворите два аспирина в полстакана теплой воды.
-
Нанесите раствор на пятно и оставьте на 2-3 часа.
-
Постирайте одежду в обычном режиме.
-
Сода и перекись водорода
Перекись водорода и сода могут творить чудеса для вашей одежды.
Инструкция:
- Сделайте пасту из соды и перекиси водорода.
- Нанесите пасту на пятно и оставьте на 1 час.
- Постирайте одежду в обычном режиме.
Полезные советы:
— Перед применением любого из вышеперечисленных методов, обязательно проверьте средство на небольшом незаметном участке ткани, чтобы избежать возможных повреждений. — Чем быстрее вы обработаете пятно, тем легче его будет удалить. — Регулярная стирка поможет предотвратить накопление пятен и запахов на вашей одежде.
Следуя этим простым советам, вы сможете легко и быстро избавиться от желтых пятен подмышками и вернуть одежде свежий и чистый вид. Эти доступные и эффективные методы помогут вам справиться с проблемой без лишних усилий и затрат, пишет sevastopolmedia.ru.
Читайте также:
- Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
- Нереальное счастье: Володина назвала главного везунчика ближайших 20 лет — достанутся все лавры
- "Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это
- Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему