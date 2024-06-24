Адская жара до +38 градусов уже идет в Россию: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце 2024 года

Феномен Эль-Ниньо значительно влияет на глобальную климатическую систему, и его последствия могут продолжаться даже после его завершения. Как отметил главный специалист Гидрометцентра России Роман Вильфанд, накопленное в океанах тепло продолжает повышать температуру атмосферы, что вносит значительные изменения в климатическую картину всего мира. Июнь 2024 года может стать одним из самых жарких месяцев в истории метеорологических наблюдений, несмотря на завершение Эль-Ниньо.

Май 2024 года также стал историческим, установив новые температурные рекорды. Средняя температура в мае превысила предыдущие показатели на более чем 1,5 градуса Цельсия, что сделало этот месяц самым тёплым маем за всю историю наблюдений. Однако важно отметить, что температурные аномалии могут варьироваться в разных регионах. Например, в Москве температура в мае была ниже климатической нормы на 0,9 градуса, а в Поволжье и на Урале — на 1,5-2 градуса ниже нормы.