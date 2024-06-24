Закуска лета: раскрыт лучший рецепт хрустящих малосольных огурцов
- 22:00 24 июня
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Малосольные огурцы — это отличная холодная закуска, которая найдет свое место на любом столе. Специалисты "Едим дома" поделились проверенным рецептом приготовления этих огурчиков.
Процесс засолки несложный и занимает всего 30 минут, но потребуется подождать около 3 дней, пока огурцы «созреют» в банке. Однако это ожидание полностью оправдается, уверяют кулинары.
Для приготовления вам понадобятся:
- 1–1,5 кг огурцов
- 1,5 литра воды
- 4 смородиновых листа
- 3 листа хрена
- 25 г соли
- 2 «зонтика» укропа
- Чеснок по вкусу
Начнем с подготовки ингредиентов. Огурцы тщательно промойте в горячей воде и высушите с помощью бумажного полотенца. Листья хрена, смородины и укроп также промойте, но уже в холодной воде.
В чистую простерилизованную банку сначала уложите листья, укроп и немного чеснока, затем добавьте огурцы. Если огурцы крупные, проколите их ножом для лучшего просаливания. Сверху распределите оставшуюся зелень.
Маринад готовится в отдельной посуде: растворите соль в холодной питьевой воде и влейте полученный раствор в банку с огурцами. Закройте банку пластиковой крышкой и поставьте в темное место на 2–3 дня. При условии теплой температуры в помещении, огурцы могут засолиться быстрее, отмечают эксперты.
Приятного аппетита!
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