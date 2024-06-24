С 1 июля пенсии россиян вырастут: кому повысят выплаты в 2024 году
- 19:31 24 июня
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- Служба новостей
С 1 июля 2024 года в России произойдёт увеличение пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передаёт РИА "Новости".
Повышение пенсий зависит от множества факторов и, как правило, осуществляется с начала месяца, следующего за тем, в котором граждане получают право на увеличение выплат. Июль этого года не станет исключением.
Кому увеличат пенсии:
- Уволившиеся пенсионеры: Пенсионные выплаты вырастут для тех, кто вышел на пенсию, но продолжал работать. Если они уволились с работы в июне, Социальный фонд России автоматически пересчитает их страховые пенсии, без необходимости подавать заявления. Индексация будет проведена с учётом коэффициентов, изменившихся за время их трудовой деятельности.
- Граждане, достигшие 80 лет: Размер пенсии также автоматически увеличится за счёт фиксированной выплаты на 8 134 рубля для тех, кто отметил 80-летний юбилей в июне.
- Лица с первой группой инвалидности: Аналогичное увеличение пенсии будет предоставлено гражданам, которые получили первую группу инвалидности в июне.
Важно отметить, что надбавка будет выплачена пропорционально количеству дней, прошедших с момента дня рождения гражданина или с даты получения первой группы инвалидности, уточняет эксперт.
Следует помнить, что очередная ожидаемая индексация страховых пенсий запланирована на 1 августа этого года, в то время как увеличение военных пенсий произойдёт с 1 октября.
Данная информация предоставляется исключительно для ознакомления и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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