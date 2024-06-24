С 1 июля пенсии россиян вырастут: кому повысят выплаты в 2024 году

С 1 июля 2024 года в России произойдёт увеличение пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передаёт РИА "Новости".

Повышение пенсий зависит от множества факторов и, как правило, осуществляется с начала месяца, следующего за тем, в котором граждане получают право на увеличение выплат. Июль этого года не станет исключением.