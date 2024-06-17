В Сыктывкаре обслуживание кирульского пляжа обойдется в более одного миллиона рублей

Фото из архива "Про Город"

На портале госзакупок прошел аукцион по обустройству и содержания городского пляжа. В Сыктывкаре пляж в местечке Кируль обойдется городу в 1,2 миллиона рублей. Подрядная организация уже определена.

В проекте также указано, что подрядчик должен приступить к работе в течение пяти дней со дня получения заявки от муниципального заказчика. Согласно документам, пляж перестанет обслуживаться 20 августа.

Городской пляж оборудуют аншлагами и спасательными средствами, чтобы обеспечить безопасный отдых для горожан.

В ходе работ, подрядная организация должна будет провести рекультивацию территории пляжа перед началом купального сезона, а также обработать место от клещей.

На территории городского пляжа установят туалеты, урны, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики и скамейки.

Согласно документам на сайте госзакупок, на территории установят ограждения в районе детского пляжа.

Территория пляжа также будет убираться.