В Сыктывкаре обслуживание кирульского пляжа обойдется в более одного миллиона рублей
- 12:00 17 июня
- 6+
- Инесса Богатая
На портале госзакупок прошел аукцион по обустройству и содержания городского пляжа.
В Сыктывкаре пляж в местечке Кируль обойдется городу в 1,2 миллиона рублей. Подрядная организация уже определена.
В проекте также указано, что подрядчик должен приступить к работе в течение пяти дней со дня получения заявки от муниципального заказчика. Согласно документам, пляж перестанет обслуживаться 20 августа.
Городской пляж оборудуют аншлагами и спасательными средствами, чтобы обеспечить безопасный отдых для горожан.
В ходе работ, подрядная организация должна будет провести рекультивацию территории пляжа перед началом купального сезона, а также обработать место от клещей.
На территории городского пляжа установят туалеты, урны, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики и скамейки.
Согласно документам на сайте госзакупок, на территории установят ограждения в районе детского пляжа.
Территория пляжа также будет убираться.
Читайте также: