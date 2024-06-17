Молодая сыктывкарка устроила ДТП, в котором сама же пострадала

Управления Госавтоинспекции по Республике Коми

25-летняя девушка решила прокатиться на питбайке по городским улицам. В Сыктывкаре 16 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Старовского напротив дома № 59. Об инциденте сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми.

25-летняя сыктывкарка ехала на питбайке KAYO Classic, который не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Как уточняет ведомство, девушка ехала со стороны улицы Димитрова в сторону улицы Коммунистическая по улице Старовского. Авария случилась возле дома №59 по улице Старовского. Девушка не учла безопасную дистанцию и въехала в Lada Granta, которая двигалась впереди.

В итоге, горожанка получила перелом костей предплечья. Медики ее не госпитализировали. Также уточняется, что она была в мотошлеме.

Также в пресс-службе ГАИ Республики Коми, что 25-летняя девушка получила права в 2020 году и за это время ее привлекли к ответственности за нарушение ПДД 51 раз.