Молодая сыктывкарка устроила ДТП, в котором сама же пострадала
- 10:30 17 июня
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- Инесса Богатая
25-летняя девушка решила прокатиться на питбайке по городским улицам.
В Сыктывкаре 16 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Старовского напротив дома № 59. Об инциденте сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми.
25-летняя сыктывкарка ехала на питбайке KAYO Classic, который не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Как уточняет ведомство, девушка ехала со стороны улицы Димитрова в сторону улицы Коммунистическая по улице Старовского. Авария случилась возле дома №59 по улице Старовского. Девушка не учла безопасную дистанцию и въехала в Lada Granta, которая двигалась впереди.
В итоге, горожанка получила перелом костей предплечья. Медики ее не госпитализировали. Также уточняется, что она была в мотошлеме.
Также в пресс-службе ГАИ Республики Коми, что 25-летняя девушка получила права в 2020 году и за это время ее привлекли к ответственности за нарушение ПДД 51 раз.
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