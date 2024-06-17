Сыктыкрец перевел мошенникам более полутора миллионов рублей
- 08:31 17 июня
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- Татьяна Зубова
Очередной случай мошенничества зафиксировали в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
По информации ведомства, в городское отделение полиции обратился местный житель 1992 года рождения.
Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить финансовое преступление, сыктывкарца убедили оформить займы в двух банках и перевести денежные средства для сохранности на так называемые "безопасные счета".
Горожанин послышался "куратора", оформил кредит на общую сумму 1, 6 миллиона рублей и перевел деньги на указанный аферистами счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Напомним, ранее в Коми осудили карьера телефонных мошенников. Общая сумма ущерба, нанесенного жертвам обмана, превысила два миллиона рублей. Ближайшие шесть лет злоумышленник проведет в колонии общего режима.