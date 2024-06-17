Сыктыкрец перевел мошенникам более полутора миллионов рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Очередной случай мошенничества зафиксировали в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми. По информации ведомства, в городское отделение полиции обратился местный житель 1992 года рождения.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить финансовое преступление, сыктывкарца убедили оформить займы в двух банках и перевести денежные средства для сохранности на так называемые "безопасные счета".

Горожанин послышался "куратора", оформил кредит на общую сумму 1, 6 миллиона рублей и перевел деньги на указанный аферистами счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".