Чеснок просто обожает это популярное удобрение, особенно в июне

Оно одно поможет вырастить крупные здоровые головки Подкормка чеснока в июне — залог формирования крупной и крепкой подземной части. Вариантов удобрения для этих целей множество, но смысл у них один — внесение хорошей дозы калия под корень. Кто-то экспериментирует с минеральными удобрениями, а кто-то остаётся верен единственному органическому составу, от которого чеснок просто без ума.

Это древесная зола. В случае с чесноком не надо никаких заморочек с приготовлением вытяжки или даже просто настоя. Достаточно слегка аккуратно взрыхлить почву на глубину примерно 1 см возле основания перьев чеснока, высыпать под каждый овощ равномерно примерно 1 столовую ложку золы и аккуратно заделать сухой почвой. Если период дождливый, вам даже не нужен последующий полив.

Важное дополнение: к моменту этой подкормки стрелки у чеснока должны быть удалены, иначе вся сила калия пойдёт в формирование семян, а не головки. Стрелки удаляют во второй половине июня, когда они начинают закручиваться колечками. Выбрасывать их не надо, они вкусны и полезны в обжаренном или даже маринованном виде, пишет oka.fm.