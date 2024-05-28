Бляшки вылетят, словно засор: всего 100 грамм этих продуктов очистят сосуды, наладят кровоток

Фото из архива "Про Города"

Холестерином называется химическое соединение из группы липопротеинов, которое вырабатывается непосредственно в печени и участвует в разнообразных обменных процессах. Важно различать полезный холестерин и вредный. Врач-эндокринолог Тамила Агаева сообщается, что 80% холестерина вырабатывается за счет печени, а 20% поступает в организм с едой.

Поэтому важно контролировать свое питание, чтобы избежать поступлений вредного холестерина.

При этом, как отмечает специалист, существуют продукты, которые могут снизить уровень вредного холестерина.

Агаева сообщает, что лучшим помощником для снижения уровня вредного холестерина является клетчатка. Коме того, необходимо добавить в свой рацион продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Со слов врача, рекордсменами по содержанию клетчатки являются овсяные хлопья, которые можно назвать и удобным источником, так как они всегда под рукой.

Кроме того, в рацион стоит добавить ячмень и фасоль. Полиненасыщенные жирные кислоты можно получить из жирной рыбы, оливкового и рапсового масел.