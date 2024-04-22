Ипотека осталась в прошлом: продвинутые россияне покупают жилье только так

Фото из архива "Про Города"

Стремление к собственному жилью часто сопровождается финансовыми трудностями. Однако в России появляется всё больше возможностей для приобретения недвижимости, обходясь без ипотечного кредита. Государство активно поддерживает граждан, предлагая различные льготные программы с привлекательными процентными ставками от 2 до 6 процентов. Среди них «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», «Сельская ипотека» и «Семейная ипотека».

Олег Дубинин, известный адвокат и член Ассоциации юристов России, рассказал о разных способах покупки жилья без ипотеки, включая рассрочку от застройщика. Эта программа, набирающая популярность, позволяет клиентам распределить оплату объекта на равные части, не прибегая к кредитным процентам. Теперь рассрочку можно получить на весь период строительства, что делает ее ещё более привлекательной для покупателей.

Ещё одним вариантом является лизинг, который предполагает ежемесячную арендную плату, в то время как собственником недвижимости остаётся лизинговая компания до момента последнего платежа. Клиент, при этом, имеет право на последующий выкуп объекта.

Кроме того, застройщики предлагают программу trade-in, позволяющую обменять старую квартиру на новую. Это помогает использовать часть средств от продажи старого жилья для покупки нового, обновляя свои жилищные условия.