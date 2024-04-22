Придется заплатить: сюрприз для всех, кто проживает в квартире с балконом

Жители России, проживающие в квартирах с балконами, были предупреждены о новом правиле, которое начнет действовать с 20 апреля. Это решение было принято Верховным судом.



Судебный процесс начался из-за конфликта между одним из жильцов и его соседями сверху, семьей с ребенком. Семья жаловалась, что дым от курения мужчины на его балконе проникает в их квартиру, вынуждая закрывать окна, особенно в жару.



Семья подала иск в суд с требованием запретить мужчине курить на балконе и выплатить им компенсацию в размере 250 тысяч рублей за вред здоровью, включая ребенка.



Несмотря на то, что несколько судов отклонили иск, указав, что балкон не является запрещенным местом для курения, Верховный суд внес важное уточнение. Судьи подтвердили, что жильцы имеют право пользоваться балконом, но при этом должны учитывать интересы всех соседей.



Это означает, что люди могут требовать компенсацию за вред здоровью в подобных ситуациях. Такой сюрприз ожидает всех россиян в ближайшее время, сообщает ngnovoros.ru.