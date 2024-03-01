Готовьте котлеты только так: записывайте лучший рецепт
- 22:00 1 марта
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Секрет сочных котлет и гарантия того, что они не пересушатся, заключаются в количестве хлеба в фарше. На четверть объема мяса следует добавить хлеба, передают ngnovoros.ru.
Таким образом, на каждый килограмм фарша нужно прибавить 250 граммов любого вида хлеба или батона. При замачивании хлеба в воде или молоке, объем жидкости должен быть на треть больше, чем хлеба.
Все компоненты фарша (мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, размоченный хлеб) следует тщательно перемешать. Затем фарш нужно охладить в холодильнике на 30 минут, чтобы он настоялся.
После этого формируйте котлеты, обваливайте их в панировочных сухарях, выкладывайте на противень и запекайте в духовке 35-40 минут.
Все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук, необходимо тщательно перемешать.
Приготовление котлет в духовке — еще один секрет вкусного блюда. Это также помогает сэкономить масло и избавляет от необходимости постоянно стоять у плиты.
По материалам Дзен-канала "Кулинарный техникум".