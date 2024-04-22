Указ уже подписан. Пенсионерам объявлено о разовой выплате 15 тысяч с 1 мая

Пенсионерам, достигшим 80 лет, с 22 апреля начнут перечислять разовую денежную выплату в размере 15 000 рублей Выплата будет назначена автоматически всем пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости.

Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены дополнительные выплаты для долгожителей. Например, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге:

пенсионерам, достигшим 90 лет, выплатят 15 000 рублей;

пенсионерам, достигшим 95 лет, выплатят 20 000 рублей;

пенсионерам, достигшим 100 лет, выплатят 25 000 рублей, а затем эту сумму будут выплачивать ежегодно.