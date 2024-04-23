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Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается очень нежным и сочным

Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается очень нежным и сочным

Рецепт шашлыка, который готовил лично Сталин

Иосиф Сталин был настоящим гурманом. Он уважал мясо и умел его готовить. Шашлык по рецепту вождя народов не оставит равнодушным никого.

Для приготовления понадобится:

  • Мясо молодого ягненка;
  • белое сухое вино;
  • лук — 3 луковицы;
  • кефир — 0,5 литра на килограмм мяса.

Мясо режется небольшими кусками, засыпается луком и заливается белым вином. Таким образом продукты оставляются для маринования на 5−6 часов.

За час до жарки шашлык необходимо посолить, поперчить и залить кефиром. Жарить мясо нужно на углях, следя, чтобы оно не подгорало, пишет progoroduhta.ru.

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