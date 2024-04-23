Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается очень нежным и сочным
- 21:55 23 апреля
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- Служба новостей
Рецепт шашлыка, который готовил лично Сталин
Иосиф Сталин был настоящим гурманом. Он уважал мясо и умел его готовить. Шашлык по рецепту вождя народов не оставит равнодушным никого.
Для приготовления понадобится:
- Мясо молодого ягненка;
- белое сухое вино;
- лук — 3 луковицы;
- кефир — 0,5 литра на килограмм мяса.
Мясо режется небольшими кусками, засыпается луком и заливается белым вином. Таким образом продукты оставляются для маринования на 5−6 часов.
За час до жарки шашлык необходимо посолить, поперчить и залить кефиром. Жарить мясо нужно на углях, следя, чтобы оно не подгорало, пишет progoroduhta.ru.
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