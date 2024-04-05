Ирина Шеремет, сбившая насмерть сыктывкарку, выплатит родителям погибшей три миллиона рублей
- 08:30 5 апреля
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- Татьяна Зубова
Ирина Шеремет, что насмерть сбила сыктывкарку осенью 2021 года, заплатит родителям погибшей три миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Сыктывкарского горсуда.
Напомним, страшная авария, виновницей которой стала Шеремет, случилась 1 октября. Женщина, управляя Suzuki Grand Vitara, поворачивая с Октябрьского проспекта на разрешающий зеленый сигнал светофора, сбила подростка, но не остановилась, а покинула место аварии. Разогнав машину до высокой скорости, она не справилась с управлением и вывернула на тротуар, где насмерть сбила женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась до приезда "скорой". Далее на улице Орджоникидзе водитель выехала на встречную полосу, врезалась в Volkswagen Tiguan и, наконец, остановилась. Водитель и пассажир встречной иномарки также получили серьезные травмы.
Еще в октябре 2022 года Ирину Шеремет признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, и назначили ей 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением водительских прав на три года.
Позднее на сыктывкарку подали в суд родители погибшей женщины-пешехода, требуя от Шеремет 10 миллионов рублей, обосновав это тем, что потеря дочери стала для них тяжелейшим событием и причинила нравственные страдания. Прокурор с требованием горожан согласился и поддержал. Однако суд, изучив фактические обстоятельства дела, взаимоотношения между истцами и их погибшей дочерью, присудил каждому из заявителей лишь 1,5 миллиона рублей. Добавим, у погибшей остались двое маленьких детей.