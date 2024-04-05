Ирина Шеремет, сбившая насмерть сыктывкарку, выплатит родителям погибшей три миллиона рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ирина Шеремет, что насмерть сбила сыктывкарку осенью 2021 года, заплатит родителям погибшей три миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Сыктывкарского горсуда. Напомним, страшная авария, виновницей которой стала Шеремет, случилась 1 октября. Женщина, управляя Suzuki Grand Vitara, поворачивая с Октябрьского проспекта на разрешающий зеленый сигнал светофора, сбила подростка, но не остановилась, а покинула место аварии. Разогнав машину до высокой скорости, она не справилась с управлением и вывернула на тротуар, где насмерть сбила женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась до приезда "скорой". Далее на улице Орджоникидзе водитель выехала на встречную полосу, врезалась в Volkswagen Tiguan и, наконец, остановилась. Водитель и пассажир встречной иномарки также получили серьезные травмы.

Еще в октябре 2022 года Ирину Шеремет признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, и назначили ей 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением водительских прав на три года.