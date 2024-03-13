В Инте менингитом заболел маленький ребенок

По информации ведомства, еще 11 марта комиссия медиков приняла решение отправить маленького пациента на лечение в столицу Коми. Сейчас ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме этого, лицам, что контактировали с больным ребенком, провели химиопрофилактику и вакцинацию.

Напомним, ранее в Печоре от менингита умер 17-летний подросток. В числе заболевших были еще несколько детей. Однако у них болезнь протекала без осложнений, пациенты находились под постоянным контролем медиков. Позднее в городе ввели ряд ограничительных мер, в том числе закрыли на карантин все школы, отменили ряд массовых мероприятий. Городские учащиеся вернулись к учебе лишь вчера, 11 марта.