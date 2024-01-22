7 вопросов о ВИЧ, которые задают чаще всего

ВИЧ по-прежнему остается одной из главных проблем нашего общества. В 2022 году во всем мире такой диагноз имели около 40 миллионов человек. К концу 2023 года в Коми отметили рост количества ВИЧ-положительных граждан. — Эпидемиологическая ситуация в Коми вызывает тревогу. За 10 месяцев 2023 года в регионе отмечается рост заболевших и рост инфицированных. С 28 ноября по 1 декабря у нас проходила акция — обследование города Сыктывкара и Сыктывдинского района. Примерно около 200 человек. И были случаи выявления вич-инфицированных даже в такой малочисленной выборке населения, — отметила глава "Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" Екатерина Жиглова.

Что такое ВИЧ и СПИД? ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, который уничтожает клетки иммунной системы. В результате организм теряет способность бороться с инфекциями. Под воздействием вируса при отсутствии лечения возникает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Он считается последней стадией ВИЧ.

Как передается ВИЧ?

Вирус передается при передаче биологических жидкостей, содержащих вирус иммунодефицита, от одного человека другому:

при незащищенном половом контакте;

через кровь;

от матери к ребенку во время беременности, родов или в период грудного вскармливания;

при переливании крови;

во время процедуры пирсинга или татуировке с использованием нестерильных инструментов.

ВИЧ не передается воздушным путем, через поцелуи, объятия и рукопожатия, кашле, чихании, посуду, постельное белье, столовые приборы, через ванну и туалет, воду в бассейне, укусы насекомых и животных, пот.

ВИЧ — приговор?

От ВИЧ-инфекции избавиться невозможно, но есть лечение — антиретровирусная терапия (АРТ). АРТ эффективно подавляет ВИЧ, поэтому у большинства зараженных людей СПИД не развивается. Если терапия начата практически сразу после заражения, человек проживет столько же лет, как и без диагноза.

Терапия способна остановить размножение вируса в организме и помочь в восстановлении иммунитета. Тогда человек остается трудоспособным и может вести нормальную жизнь.

Кроме того, своевременное лечение и четкое следования инструкциям врача дает возможность снизить вирусную нагрузку до минимального уровня — менее 200 копий/мл. Тогда человек уже не заразит своего партнера половым путем, а беременная женщина — ребенка.

Симптомы ВИЧ

Развитие заболевания в организме проходит практически незаметно. Ранние симптомы ВИЧ, которые проявляются в течение первого года после заражения:

сильная усталость и утомляемость на протяжении нескольких недель, желание поспать днем;

температура или повышенное потоотделение ночью;

воспаление гланд и лимфоузлов в подмышках и паху;

тошнота, рвота и диарея;

язвочки во рту и гениталиях, кожная сыпь;

беспричинная потеря веса.

Когда ВИЧ становится СПИДом?

Без лечения у большинства людей симптомы СПИДа появляются через 8-10 лет. Иммунная система больше не может сопротивляться и ситуация осложняется онкологическими и неизлечимыми инфекционными заболеваниями. От СПИДа не умирают, смерть наступает от его последствий.

Какие анализы нужно сдать?

Узнать, заражен ли человек, можно помощью тестирования:

выявление антител к ВИЧ методом ИФА — это лабораторное исследование, позволяющее выявить и измерить количественное содержание антител в сыворотке крови. Метод не всегда эффективен, так как с момента попадания вируса в организм до выработки антител к нему может пройти от 2-6 месяцев;

определение генетического материала вируса методом ПЦР. Это позволяет обнаружить заражение даже на ранних стадиях заболевания.

Куда обратиться в Сыктывкаре?

Исследования на наличие ВИЧ в организме проводят в ДЦЛИ. Политика организации — предоставлять доступные услуги для населения в сжатые сроки. Поэтому цены в ДЦЛИ в среднем ниже на 10-15%, чем в других частных клиниках города.

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Режим работы в будние дни с 07:30 до 17:00. Суббота и воскресенье с 07:30 до 14:00.

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