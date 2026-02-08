1 ложка в таз — и даже затоптанные носки будут как новые: ни серости, ни желтизны — самый полезный лайфхак

Со временем даже самые белые носки теряют свой вид: в области стопы и пятки появляется сероватый или желтоватый налёт, который обычная стирка уже не берёт. Это происходит из-за смеси потожировых выделений, частичек отмершей кожи и остатков моющих средств, которые накапливаются в волокнах ткани. Однако не стоит спешить отправлять их в разряд хозяйственных тряпок. Вернуть им ослепительную белизну можно с помощью простой процедуры кипячения, для которой нужны лишь три доступных компонента.

Почему носки желтеют и обычная стирка не помогает

Ткань носков, особенно с высоким содержанием хлопка, со временем начинает работать как губка, впитывая органические загрязнения. При низкотемпературной стирке эти загрязнения не растворяются полностью, а моющие средства могут оставлять незаметную плёнку, которая со временем также желтеет. Кипячение же позволяет глубоко очистить волокна и расщепить стойкие отложения.