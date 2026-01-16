Для блинов на Масленицу берите только эту: Роскачество назвало марки муки без лишних добавок и бактерий

Масленичная неделя уже почти у порога, а значит, в воздухе скоро запахнет румяными блинами, словно солнышко, выглянувшим из-за зимних туч. Главный секрет идеальных блинов кроется в основе теста – качественной пшеничной муке. Чтобы не растеряться среди многообразия предложений и выбрать самый достойный продукт для праздничного застолья, стоит обратиться к масштабному исследованию Роскачества, проведенному в прошлом году. Эксперты изучили более 75% рынка муки, и результаты оказались весьма позитивными: большая часть российской муки высшего сорта – это продукт, достойный внимания.

Роскачество подошло к экспертизе со всей серьезностью, проверив муку по 450 параметрам, словно настоящий детектив, который ищет мельчайшую улику. Внимание уделялось всему: от безопасности (отсутствие вредных веществ, таких как пестициды и тяжелые металлы) до соответствия ГОСТу и даже пищевой ценности. Для сравнения был создан эталонный образец из сильных и ценных сортов пшеницы – этакий "золотой стандарт", по которому оценивались все остальные образцы. Это позволило выделить не просто безопасные, а лучшие продукты по хлебопекарным свойствам, словно отсеять зерна от плевел.

Поразительно, но половина исследованных торговых марок показала настолько высокие результаты, что может смело претендовать на российский Знак качества. Это как олимпийская сборная, где каждый участник достоин медали. Такой знак говорит о том, что продукция не только безопасна, но и превосходит стандартные требования по ключевым показателям, гарантируя отличный результат при выпечке.

В числе лучших, рекомендованных экспертами для блинов, оказались:

Эти бренды продемонстрировали стабильно высокое качество, отсутствие нарушений и отличные хлебопекарные свойства, словно опытные кулинары, знающие все секреты идеального теста. Примечательно, что «Французская штучка» и Makfa удерживают лидерские позиции с 2016 года, что подтверждает их надежность и постоянство качества, словно маяк, указывающий верный путь.

Секреты выбора: на что обратить внимание при покупке муки к Масленице

Уделите внимание упаковке. Она должна быть целой, сухой, без следов влаги и непрошеных гостей, вроде жучков. Это как первое впечатление о человеке – по внешнему виду можно многое сказать.

Проверьте срок годности. Мука хранится обычно 6–12 месяцев, поэтому не стоит покупать просроченный продукт, чтобы не испортить праздник.

Доверяйте проверенным маркам. Ориентируйтесь на список лидеров от Роскачества, ведь это результат масштабной экспертизы, подтверждающий высокое качество продукции.

Выбирайте известных производителей. Компании, которые дорожат своей репутацией, осуществляют строгий контроль на всех этапах производства, гарантируя стабильное качество продукта.

Выбирая муку для блинов на Масленицу, можно с уверенностью полагаться на качество российских производителей. Остановив свой выбор на марках-лидерах рейтинга Роскачества, можно получить идеальную основу для тонких, ажурных и вкусных блинов, которые станут настоящим украшением праздничного стола и подарят тепло и радость всем близким.

