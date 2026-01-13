Все массово переходят на это мясо: в разы полезнее и дешевле курицы - продлевает жизнь

Анна Дивинская, врач-биохимик и эксперт по питанию, отмечает уникальный состав утиного мяса, делающий его ценным дополнением к питанию.

Утка – недооцененный суперфуд: секреты диетического мяса. На фоне привычных курицы и индейки, утка зачастую остается в тени, незаслуженно уступая пальму первенства. А между тем, именно утиное мясо может стать вашим секретным оружием в борьбе за здоровый рацион, предлагая более диетическую альтернативу с богатым набором полезных микроэлементов.

Меньше жира, больше свободы: Основная часть жира в утке расположена под кожей, словно в "шубе", которую легко снять. Это позволяет значительно снизить калорийность блюда, сохранив при этом насыщенный вкус. Представьте себе: сочное мясо, не обремененное лишними граммами жира.

Железо – "кровь жизни" в каждой порции: Утка – настоящий чемпион по содержанию железа, обгоняя даже печень индейки. Целых 2,7 мг железа на 100 г продукта – это мощный заряд для кроветворения и насыщения клеток кислородом. Сравните это с утренней пробежкой, которая наполняет вас энергией на весь день.

Жирные кислоты для мозга и не только: Утиное мясо – кладезь омега-3 и омега-6 жирных кислот, словно "смазка" для мозга и нервной системы. Эти кислоты поддерживают когнитивные функции, улучшают память и концентрацию внимания. Это как регулярные тренировки для ума, которые помогают оставаться в тонусе.

Витамины группы B – поддержка для обмена веществ: Витамины группы B играют ключевую роль в обмене веществ, словно дирижеры в оркестре, обеспечивая слаженную работу всех органов и систем. Они также поддерживают здоровье нервной системы, помогая справляться со стрессом и усталостью.

Утка – кому она особенно нужна?

Специалисты рекомендуют включить утиное мясо в рацион тем, кто ведет активный образ жизни и нуждается в дополнительной энергии и поддержке оптимального уровня железа. Утка – это как энергетический напиток, только натуральный и полезный.

