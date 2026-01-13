Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Все массово переходят на это мясо: в разы полезнее и дешевле курицы - продлевает жизнь

Все массово переходят на это мясо: в разы полезнее и дешевле курицы - продлевает жизньФото из архива "ПроГорода"

Утка – недооцененный суперфуд: секреты диетического мяса. На фоне привычных курицы и индейки, утка зачастую остается в тени, незаслуженно уступая пальму первенства. А между тем, именно утиное мясо может стать вашим секретным оружием в борьбе за здоровый рацион, предлагая более диетическую альтернативу с богатым набором полезных микроэлементов.

Анна Дивинская, врач-биохимик и эксперт по питанию, отмечает уникальный состав утиного мяса, делающий его ценным дополнением к питанию.

Утиные преимущества в деталях:

Меньше жира, больше свободы: Основная часть жира в утке расположена под кожей, словно в "шубе", которую легко снять. Это позволяет значительно снизить калорийность блюда, сохранив при этом насыщенный вкус. Представьте себе: сочное мясо, не обремененное лишними граммами жира.

Железо – "кровь жизни" в каждой порции: Утка – настоящий чемпион по содержанию железа, обгоняя даже печень индейки. Целых 2,7 мг железа на 100 г продукта – это мощный заряд для кроветворения и насыщения клеток кислородом. Сравните это с утренней пробежкой, которая наполняет вас энергией на весь день.

Жирные кислоты для мозга и не только: Утиное мясо – кладезь омега-3 и омега-6 жирных кислот, словно "смазка" для мозга и нервной системы. Эти кислоты поддерживают когнитивные функции, улучшают память и концентрацию внимания. Это как регулярные тренировки для ума, которые помогают оставаться в тонусе.

Витамины группы B – поддержка для обмена веществ: Витамины группы B играют ключевую роль в обмене веществ, словно дирижеры в оркестре, обеспечивая слаженную работу всех органов и систем. Они также поддерживают здоровье нервной системы, помогая справляться со стрессом и усталостью.

Утка – кому она особенно нужна?

Специалисты рекомендуют включить утиное мясо в рацион тем, кто ведет активный образ жизни и нуждается в дополнительной энергии и поддержке оптимального уровня железа. Утка – это как энергетический напиток, только натуральный и полезный.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+