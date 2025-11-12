Логотип новостного портала Прогород
Пару лет и вразбор? Инженеры Chery, Haval, Geely официально ответили: сколько годны их автомобили

Покупая китайский автомобиль, многие с опаской спрашивают: «На сколько его хватит?». Производители дали официальный ответ, закрепив в документах параметр, который важнее гарантии, — срок службы. Мы изучили данные по ведущим брендам и готовы развеять главные страхи.

Чем срок службы отличается от гарантии

  • Гарантия — защита от заводского брака (обычно 3-5 лет).

  • Срок службы — юридическое обязательство производителя обеспечивать:

    • Поставку оригинальных запчастей

  • Возможность ремонта у официальных дилеров

  • Обновления программного обеспечения

    • Когда этот период истекает, производитель снимает с себя эти обязанности.

    Haval: максимальная уверенность

    • Параметры: 6 лет без ограничения пробега

    • Что это значит: Даже при пробеге 100 000 км/год дилер обязан обеспечивать ремонт и запчасти все 6 лет. Это сильное заявление о надежности техники.

    Chery: лидер по длительности поддержки

    • Параметры: 7 лет или 200 000 км

    • Дополнительный плюс: Программа «ремонта доброй воли» — бесплатное устранение некоторых неисправностей даже после окончания гарантии.

    Geely: сдержанный реализм

    • Параметры: 5 лет или 200 000 км

    • Особенность: Гарантия и срок службы совпадают по времени. Это честная и прозрачная позиция без маркетинговых преувеличений.

    Что будет после окончания срока службы?

    Миф: Машина превратится в «тыкву» ровно в последний день срока.
    Реальность: Автомобиль продолжит эксплуатацию, но:

    • Появятся неоригинальные запчасти

    • Возникнут независимые сервисы

    • Сформируются сообщества владельцев

    Для популярных моделей (сотни тысяч на дорогах) инфраструктура поддержки сохранится на 10-15 лет.

    Вывод: игра вдолгую

    Заявленные сроки — не просто цифры. Это сигнал: китайские производители перешли от тактики быстрых продаж к стратегии долгосрочного присутствия на рынке. Они готовы нести ответственность за свою продукцию годами после покупки, что меняет правила игры и закрывает вопрос об «одноразовости» китайских авто.

    Фактический срок службы вашего автомобиля будет зависеть от:

    • Регулярности технического обслуживания

    • Качества эксплуатации

    • Используемых расходных материалов

    • Дорожных условий

    Официальные заявления производителей дают важную гарантию, но долголетие машины в ваших руках, пишет Первый Автомобильный.

