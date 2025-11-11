Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

4 ингредиента — и максимум вкуса: лучший салат на обычный и праздничный стол в новом 2026 году

4 ингредиента — и максимум вкуса: лучший салат на обычный и праздничный стол в новом 2026 годуФото Анастасии Дмитриевой

Простые блюда часто оказываются самыми вкусными. Этот салат — тому доказательство: минимум усилий, доступные продукты, а результат поражает своим насыщенным вкусом и сочностью.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 200 г

  • Морковь по-корейски — 200 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Плавленый сырок — 1 шт. (90-100 г)

  • Майонез для заправки

    • Приготовление:

    1. Подготовьте продукты:

      • Крабовые палочки нарежьте тонкими продольными полосками.

      • Яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке.

      • Сырок слегка подморозьте и также натрите на крупной терке — так будет легче.

    2. Соберите салат:
      В салатнице соедините морковь по-корейски, крабовые палочки, тертые яйца и сыр.

    3. Заправьте и подавайте:
      Добавьте майонез, аккуратно перемешайте — и можно пробовать!

    Почему это работает:

    • Контраст текстур: Нежная структура яиц и сыра идеально дополняется упругостью крабовых палочек и хрустом моркови.

    • Сбалансированный вкус: Легкая острота корейской моркови смягчается сливочным сыром, создавая гармоничное сочетание.

    Совет: Подавайте салат сразу после приготовления — так он сохранит свежесть и аппетитный вид. Идеальный вариант для внезапных гостей или быстрого ужина!

    Читайте также: