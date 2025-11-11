4 ингредиента — и максимум вкуса: лучший салат на обычный и праздничный стол в новом 2026 году
- 00:30 12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Простые блюда часто оказываются самыми вкусными. Этот салат — тому доказательство: минимум усилий, доступные продукты, а результат поражает своим насыщенным вкусом и сочностью.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 200 г
-
Морковь по-корейски — 200 г
Яйца — 3 шт.
Плавленый сырок — 1 шт. (90-100 г)
Майонез для заправки
Приготовление:
-
Подготовьте продукты:
-
Крабовые палочки нарежьте тонкими продольными полосками.
-
Яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной терке.
-
Сырок слегка подморозьте и также натрите на крупной терке — так будет легче.
-
-
Соберите салат:
В салатнице соедините морковь по-корейски, крабовые палочки, тертые яйца и сыр.
-
Заправьте и подавайте:
Добавьте майонез, аккуратно перемешайте — и можно пробовать!
Почему это работает:
-
Контраст текстур: Нежная структура яиц и сыра идеально дополняется упругостью крабовых палочек и хрустом моркови.
-
Сбалансированный вкус: Легкая острота корейской моркови смягчается сливочным сыром, создавая гармоничное сочетание.
Совет: Подавайте салат сразу после приготовления — так он сохранит свежесть и аппетитный вид. Идеальный вариант для внезапных гостей или быстрого ужина!
Читайте также: