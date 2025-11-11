Проверьте себя: 5 скрытых мест в унитазе, которые не моют 99% хозяек

Проблема: Мы ежедневно прикасаемся к кнопке, но редко ее дезинфицируем. Исследования показывают, что на ней скапливается больше микробов, чем на большинстве других поверхностей в доме.

Мытье унитаза может показаться простой задачей, но даже при регулярном уходе некоторые участки часто остаются без должного внимания. Это приводит к скоплению бактерий и появлению неприятного запаха. Убедитесь, что вы не упускаете из виду эти важные области.

Решение: Ежедневно обрабатывайте кнопку антибактериальной салфеткой или специальным спреем. Держите запас пропитанных перекисью салфеток в санузле.

Проблема: Ершик не всегда может очистить все труднодоступные участки.

Решение: Используйте небольшое зеркало, чтобы проверить состояние под ободком. Если налет сильный, приложите пропитанные уксусом салфетки на 30 минут. Для регулярного ухода распылите средство и обработайте специальным ершиком на палочке.

Регулярность: 1–2 раза в неделю.

3. Внутренняя поверхность крышки — неожиданный источник загрязнений

Проблема: Чаще всего мы очищаем только внешнюю часть крышки, забывая о внутренней.

Решение: Снимите крышку и протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой с моющим средством.

Регулярность: 1 раз в месяц.

4. Внутренняя часть бачка — профилактика загрязнений и поломок

Проблема: Мы редко заглядываем внутрь бачка.

Решение: Перекройте воду, слейте ее и залейте горячую воду с добавлением лимонной кислоты (1–2 столовые ложки на литр). Оставьте на несколько часов или на ночь, затем очистите щеткой и слейте.

Регулярность: Каждые 3–6 месяцев.

5. Внешние изгибы и сочленения — места скопления пыли

Проблема: Часто мы забываем о чистке сложного рельефа наружных поверхностей.

Решение: Регулярно протирайте все изгибы и труднодоступные места сухой или влажной тряпкой во время каждой уборки.

Профессиональный совет: Наносите чистящее средство на унитаз в начале уборки. Пока занимаетесь другими поверхностями, средство размягчит загрязнения, что облегчит последующую чистку.

Включите эти пять шагов в свой план уборки, и вы увидите, как легко добиться идеальной чистоты. Внимание к деталям — ключ к успеху, пишет новостной портал.

