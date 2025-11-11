Проверьте себя: 5 скрытых мест в унитазе, которые не моют 99% хозяек
- 02:00 12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Мытье унитаза может показаться простой задачей, но даже при регулярном уходе некоторые участки часто остаются без должного внимания. Это приводит к скоплению бактерий и появлению неприятного запаха. Убедитесь, что вы не упускаете из виду эти важные области.
1. Кнопка слива — основной источник бактерий
-
Проблема: Мы ежедневно прикасаемся к кнопке, но редко ее дезинфицируем. Исследования показывают, что на ней скапливается больше микробов, чем на большинстве других поверхностей в доме.
Решение: Ежедневно обрабатывайте кнопку антибактериальной салфеткой или специальным спреем. Держите запас пропитанных перекисью салфеток в санузле.
2. Область под ободком — место невидимого налета
-
Проблема: Ершик не всегда может очистить все труднодоступные участки.
Решение: Используйте небольшое зеркало, чтобы проверить состояние под ободком. Если налет сильный, приложите пропитанные уксусом салфетки на 30 минут. Для регулярного ухода распылите средство и обработайте специальным ершиком на палочке.
Регулярность: 1–2 раза в неделю.
3. Внутренняя поверхность крышки — неожиданный источник загрязнений
-
Проблема: Чаще всего мы очищаем только внешнюю часть крышки, забывая о внутренней.
-
Решение: Снимите крышку и протрите внутреннюю поверхность влажной тряпкой с моющим средством.
-
Регулярность: 1 раз в месяц.
4. Внутренняя часть бачка — профилактика загрязнений и поломок
-
Проблема: Мы редко заглядываем внутрь бачка.
-
Решение: Перекройте воду, слейте ее и залейте горячую воду с добавлением лимонной кислоты (1–2 столовые ложки на литр). Оставьте на несколько часов или на ночь, затем очистите щеткой и слейте.
-
Регулярность: Каждые 3–6 месяцев.
5. Внешние изгибы и сочленения — места скопления пыли
-
Проблема: Часто мы забываем о чистке сложного рельефа наружных поверхностей.
-
Решение: Регулярно протирайте все изгибы и труднодоступные места сухой или влажной тряпкой во время каждой уборки.
Профессиональный совет: Наносите чистящее средство на унитаз в начале уборки. Пока занимаетесь другими поверхностями, средство размягчит загрязнения, что облегчит последующую чистку.
Включите эти пять шагов в свой план уборки, и вы увидите, как легко добиться идеальной чистоты. Внимание к деталям — ключ к успеху, пишет новостной портал.
