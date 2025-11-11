Логотип новостного портала Прогород
В ноябре спатифиллуму — нужно как воздух: 2 г в воду — и цветоносов не сосчитать, лезут без продыха даже зимой

Спатифиллум, известный как «женское счастье», ценят за изящные белые цветы и неприхотливость. Но когда растение отказывается цвести, а кончики листьев сохнут, ему нужна помощь. Агроном Елена Николаева поделилась эффективной схемой подкормки, которая вернет спатифиллуму здоровый вид и пышное цветение.

Шаг 1: Восстанавливаем зелень

Чтобы листья снова стали упругими и насыщенно-зелеными, используйте кальциевую селитру:

  • Рецепт: 2 г кальциевой селитры растворите в 1 л воды.

  • Применение: Полейте растение под корень.

  • График: 1 раз в 10–14 дней. Курс — 3–4 подкормки.

    • Этот простой способ стимулирует рост новой зелени и укрепляет растение.

    Шаг 2: Стимулируем цветение

    Для обильного и продолжительного цветения приготовьте комплексную подкормку:

    1. Растворите 0,2 г борной кислоты в 1 стакане горячей воды.

    2. Доведите объем раствора до 1 л чистой водой.

    3. Добавьте 2 г монокалийфосфата и 1 таблетку янтарной кислоты.

    4. Тщательно размешайте и полейте спатифиллум.

    Такой состав обеспечит растение ключевыми элементами для закладки цветоносов.

    Шаг 3: Дополнительная поддержка

    Для общего тонуса и устойчивости к стрессам:

    • Рецепт: 1 таблетку янтарной кислоты растворите в 1 л воды.

    • Применение: Опрыскивайте листья каждые 10 дней.

    Важные нюансы

    • Проводите подкормки только после предварительного полива обычной водой, чтобы не обжечь корни.

    • Соблюдайте рекомендованные дозировки — превышение концентрации может навредить растению.

    • Убедитесь, что спатифиллум растет в подходящих условиях: рассеянный свет, умеренный полив и регулярное опрыскивание.

    Эта проверенная схема ухода поможет вернуть «женскому счастью» его красоту и обеспечить долгое, пышное цветение, пишет ИА sevastopolmedia.

