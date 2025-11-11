В ноябре спатифиллуму — нужно как воздух: 2 г в воду — и цветоносов не сосчитать, лезут без продыха даже зимой
12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Спатифиллум, известный как «женское счастье», ценят за изящные белые цветы и неприхотливость. Но когда растение отказывается цвести, а кончики листьев сохнут, ему нужна помощь. Агроном Елена Николаева поделилась эффективной схемой подкормки, которая вернет спатифиллуму здоровый вид и пышное цветение.
Шаг 1: Восстанавливаем зелень
Чтобы листья снова стали упругими и насыщенно-зелеными, используйте кальциевую селитру:
-
Рецепт: 2 г кальциевой селитры растворите в 1 л воды.
Применение: Полейте растение под корень.
График: 1 раз в 10–14 дней. Курс — 3–4 подкормки.
Этот простой способ стимулирует рост новой зелени и укрепляет растение.
Шаг 2: Стимулируем цветение
Для обильного и продолжительного цветения приготовьте комплексную подкормку:
-
Растворите 0,2 г борной кислоты в 1 стакане горячей воды.
-
Доведите объем раствора до 1 л чистой водой.
-
Добавьте 2 г монокалийфосфата и 1 таблетку янтарной кислоты.
-
Тщательно размешайте и полейте спатифиллум.
Такой состав обеспечит растение ключевыми элементами для закладки цветоносов.
Шаг 3: Дополнительная поддержка
Для общего тонуса и устойчивости к стрессам:
-
Рецепт: 1 таблетку янтарной кислоты растворите в 1 л воды.
-
Применение: Опрыскивайте листья каждые 10 дней.
Важные нюансы
-
Проводите подкормки только после предварительного полива обычной водой, чтобы не обжечь корни.
-
Соблюдайте рекомендованные дозировки — превышение концентрации может навредить растению.
-
Убедитесь, что спатифиллум растет в подходящих условиях: рассеянный свет, умеренный полив и регулярное опрыскивание.
Эта проверенная схема ухода поможет вернуть «женскому счастью» его красоту и обеспечить долгое, пышное цветение, пишет ИА sevastopolmedia.
