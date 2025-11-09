Стоп, лишняя буква: 7 слов, которые мы коверкаем, даже не замечая

Стремление говорить грамотно – это не только вопрос престижа, это показатель культуры и уважительное отношение к нашему богатому языку. Давайте вместе разоблачим самые распространенные "звуковые" промахи и навсегда забудем о них!

Русский язык – это не просто бескрайний океан слов и правил, это еще и минное поле лингвистических неожиданностей. Вы уверены, что идеально произносите каждое слово, которое используете? Приготовьтесь к сюрпризам: даже те, для кого русский – родной, умудряются добавлять лишние звуки, искажая привычные слова до неузнаваемости. Эти "звуковые призраки" особенно коварны, ведь они ведут прямиком к досадным ошибкам на письме.

Признайтесь, иногда так и хочется втиснуть эту коварную "К" между "Э" и "С", но не поддавайтесь искушению! Правильный вариант – "эскалатор", и никаких "эСКалаторов" здесь быть не может. Давайте вспомним историю: это слово пришло к нам из английского "escalator", которое, в свою очередь, берет корни в латинском "scala" (лестница). Заметили что-нибудь? Ни в одном из этих источников буква "К" после "Э" не появляется. Так зачем же ее добавлять?

"ГрейпфруХт", "грейфруКт", "грейКфрут" – каких только вариаций не услышишь! А ведь этот сочный цитрус ни в чем не виноват. Правильно – "грейпфрут", без всяких прибамбасов в виде буквы "К".

Слово имеет английские корни и образовано из двух слов: "grape" (виноград) и "fruit" (фрукт). И вот где лежит секрет: в слове "fruit" нет буквы "K", поэтому ей не место и в "грейпфруте". Кстати, знаете, почему этот фрукт назвали "виноградным"? Плоды грейпфрута растут гроздьями, плотно прилегая друг к другу, чем немного напоминают виноград.

"Юрисконсульт" или "юрисТконсульт"? Убираем "Т" из центра управления!

Вот он – абсолютный лидер по ошибкам! Запомните раз и навсегда: "юрисТконсульт" – такого слова в русском языке просто не существует! Несмотря на то, что слово состоит из двух корней, в процессе словообразования буква "Т" бесследно исчезла.

"Юрисконсульт" (Jurisconsultus) был заимствован из немецкого языка, где "Т" в середине тоже не найти. Если вам сложно запомнить, попробуйте заменить это слово на более понятное "юрист-консультант" – смысл остается тем же, но звучит проще.

"Гран-при" или "ГранД-при" / "ГранТ-при"? Пересекаем финишную черту без лишних пассажиров!

Любители "приукрасить" слово "Гран" буквой "Д" или "Т" встречаются повсеместно. И хотя эта ошибка вполне объяснима, мириться с ней не стоит.

"Гран-при" пришел к нам из французского языка, где пишется как "Grand Prix" (большой приз). И да, в оригинале буква "D" присутствует, но согласно правилам французского языка, она не произносится (или почти не произносится). Соответственно, мы ее не пишем и не произносим в русском языке. Думайте об этом слове как о гоночном болиде, где буква "Д" – это лишний вес.

"Яства" или "Явства"? Не размножайте "В" без причины!

Слово "яства" сегодня используется не так часто, поэтому в нем очень легко ошибиться. Говорить и писать "Явства" – это категорически неверно и похоже на попытку сказать что-то через силу!

Это исконно русское слово произошло от древнего глагола "ясти" (есть, кушать). Сравните с современным "есть". Ни в одном из этих слов нет буквы "В" после первой гласной, а значит, ее не должно быть и в "яствах". Представьте, что вы произносите это слово нараспев, растягивая гласную "А" – тогда "В" точно не появится.

"Пертурбации" или "перЕтурбации"/"перЕтРУбации"? Наводим порядок в сложном механизме!

Вариантов произношения этого коварного термина можно услышать великое множество, и зачастую они очень далеки от правды. "ПерЕтурбации", "перЕтРУбации", "перИтУрбации" – как только не исковеркают беднягу!

Слово действительно сложное, во многом из-за непривычного для русского уха сочетания букв "ТУРБ". Именно поэтому так и хочется заменить его на более знакомое "ТРУБ". Приставка "Пере-" тоже кажется вполне логичной, ведь "пертурбации" связаны с переменами и перестановками.

Но правильный ответ только один: "пертурбации". Слово произошло от латинского "perturbatio", где "per" означает "через, сквозь", а "turbatio" – "смятение, беспорядок". Как видите, никакой "пере-" здесь и в помине нет. Подумайте о пертурбациях как о турбулентности в полете – не ждите приставки "пере-", от нее не станет легче.

"Благословение" или "благословЛение"? Вспоминаем о силе слова!

Не так уж и редко можно услышать, как это слово произносят как "благословЛение". Но "благословение" не имеет никакого отношения ни к "славе", ни к мнимому "явлению".

На самом деле "благословение" – это "благое слово", напутствие. Слово состоит из двух частей: "благо" + "слово". Никаких дополнительных "Л" здесь нет, помните об этом! Представьте, что вы произносите это слово шепотом, с особым благоговением, – тогда лишняя "Л" точно пропадет.

Говорить грамотно – это просто!

Как видите, даже в самых обычных словах нас подстерегают лингвистические ловушки. Чтобы говорить правильно и уверенно, почаще заглядывайте в словари, обращайте внимание на этимологию слов и не стесняйтесь переспрашивать, если возникают сомнения. Помните, что грамотная речь – это не только показатель образованности, но и проявление уважения к окружающим. Совершенствуйте свою речь, и вы увидите, как преобразится ваш мир!

