Хрустящие огурцы на зиму: вкусный и простой рецепт. Быстро и без стерилизации
- 07:05 7 сентября
- Служба новостей
Маринованные огурцы – это больше, чем просто закуска, это неотъемлемая часть мировой кулинарной истории и культуры. Суть процесса маринования заключается в погружении свежих огурцов в специальный маринад, традиционно состоящий из уксуса, соли и сахара. Этот метод не только эффективно консервирует овощи, позволяя наслаждаться ими в любое время года, но и обогащает их особым, запоминающимся кисло-солёным вкусом.
История маринования уходит своими корнями в далекое прошлое. Археологические находки свидетельствуют о том, что жители Древней Месопотамии начали солить и мариновать огурцы уже более 4000 лет назад. Это говорит о том, что уже в древности люди осознали важность сохранения продуктов и возможность придания им интересных вкусовых оттенков.
В Средние века технология маринования триумфально распространилась по Европе, прочно войдя в кулинарные традиции разных стран.
Маринованные огурцы – универсальный ингредиент, который можно встретить во многих блюдах. Они добавляют пикантность и хрустящую текстуру в салаты, являются незаменимым компонентом бутербродов и бургеров, где идеально сочетаются с другими ингредиентами, создавая сбалансированный и гармоничный вкус.
Рецепт маринованных огурцов (на 1 литровую банку):
Ингредиенты:
- Горчица в зернах — 2 ч.л.
- Соль — 23 г
- Сахар — 60 г
- Уксус 9% — 8 ч.л.
- Стебли укропа — 2 ст.л.
- Лук — 1 шт.
Приготовление:
- Лук нарезать полукольцами. На дно чистой литровой банки выложить нарезанный лук и стебли укропа. Плотно уложить в банку огурцы. Залить огурцы кипятком до верха банки.
- Через 10 минут слить воду из банки в сотейник. При необходимости долить немного воды, чтобы объем жидкости был достаточным для полного покрытия огурцов.
- В банку с огурцами добавить соль, сахар и горчицу в зернах. Влить уксус. Залить огурцы кипятком, до самого верха банки.
