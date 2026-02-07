Сыктывкарские баскетболисты взяли "золото" на чемпионате Коми
- 23:00 7 февраля
- Инесса Богатая
Спортивное мероприятие прошло в Ухте со 2 по 5 февраля. Возраст участников не превышал 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министреств спорта региона.
По информации республиканского ведомства, в турнире приняли участие шесть коллективов, представляющих Сыктывкар, Ухту, Микунь, Сосногорск, Усинск и Воркуту.
По результатам проведенных матчей пальму первенства завоевали представители столицы Коми. Второе место заняла команда из Микуня. Воспитанники ухтинской школы баскетбола стали третьими призерами.
"Сыктывкарские спортсмены неоднократно участвовали в ухтинском первенстве по баскетболу. Это сильный и хорошо организованный коллектив, что и позволило им одержать победу в этом году. Команды из Микуня и Ухты продемонстрировали значительный прогресс в мастерстве. Прошлогоднее четвертое место ухтинцев сменилось призовым благодаря приложенным усилиям. В целом, соревнования прошли зрелищно и активно", – поделилась впечатлениями главный судья турнира Дарья Брылякова.
Всероссийская государственная программа "Спорт России", разработанная по инициативе президента страны Владимира Путина, направлена на развитие массового и профессионального спорта, а также на улучшение качества жизни граждан Российской Федерации.
Напомним, ранее сообщалось, что лыжники из Коми завоевали медали на чемпионате СЗФО.