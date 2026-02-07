Сыктывкарские баскетболисты взяли "золото" на чемпионате Коми

Спортивное мероприятие прошло в Ухте со 2 по 5 февраля. Возраст участников не превышал 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министреств спорта региона.

По информации республиканского ведомства, в турнире приняли участие шесть коллективов, представляющих Сыктывкар, Ухту, Микунь, Сосногорск, Усинск и Воркуту.

По результатам проведенных матчей пальму первенства завоевали представители столицы Коми. Второе место заняла команда из Микуня. Воспитанники ухтинской школы баскетбола стали третьими призерами.