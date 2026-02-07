Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыктывкарские баскетболисты взяли "золото" на чемпионате Коми

Сыктывкарские баскетболисты взяли "золото" на чемпионате КомиФото Минспорта Коми

Спортивное мероприятие прошло в Ухте со 2 по 5 февраля. Возраст участников не превышал 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министреств спорта региона. 

По информации республиканского ведомства, в турнире приняли участие шесть коллективов, представляющих Сыктывкар, Ухту, Микунь, Сосногорск, Усинск и Воркуту.

По результатам проведенных матчей пальму первенства завоевали представители столицы Коми. Второе место заняла команда из Микуня. Воспитанники ухтинской школы баскетбола стали третьими призерами.

"Сыктывкарские спортсмены неоднократно участвовали в ухтинском первенстве по баскетболу. Это сильный и хорошо организованный коллектив, что и позволило им одержать победу в этом году. Команды из Микуня и Ухты продемонстрировали значительный прогресс в мастерстве. Прошлогоднее четвертое место ухтинцев сменилось призовым благодаря приложенным усилиям. В целом, соревнования прошли зрелищно и активно", – поделилась впечатлениями главный судья турнира Дарья Брылякова.

Всероссийская государственная программа "Спорт России", разработанная по инициативе президента страны Владимира Путина, направлена на развитие массового и профессионального спорта, а также на улучшение качества жизни граждан Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что лыжники из Коми завоевали медали на чемпионате СЗФО.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+