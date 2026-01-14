В Коми аномальные морозы начали спадать: 14 января в республике прогнозируетеся -33 градуса
- 06:30 14 января
- Инесса Богатая
Сегодня в регионе ожидается холодная погода с переменной облачностью и умеренным ветром. Об этом сообщает синоптики ЦГМС.
Сыктывкарцев 14 января ожидает переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -17…-19 °C, днем ожидается -11…-13 °C. Ночью без осадков, днем вероятен небольшой снег.
В Ухте прогнозируется переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Температура ночью составит -25…-27 °C, днем -13…-15 °C.
Жителям Печоры также следует ожидать переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха понизится до -27…-29 °C, днем ожидается -18…-20 °C.
В Воркуте будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные морозы достигнут -31…-33 °C, днем ожидается -24…-26 °C.
В Усинске синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Температура ночью составит -27…-29 °C, днем -18…-20 °C.
В Инте также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью столбик термометра покажет -30…-32 °C, днем -20…-22 °C.
В Усть-Цильме ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем – небольшой снег. Ночная температура -27…-29 °C, дневная -17…-19 °C.
В Вуктыле будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется -31…-33 °C, днем -19…-21 °C.
В Троицко-Печорске сохранится переменная облачность без осадков. Ночью ожидается -31…-33 °C, днем -20…-22 °C.
В Объячево ожидается переменная облачность. Ночью выпадет небольшой снег, днем - умеренный. Температура ночью составит -13…-15 °C, днем -9…-11 °C.
