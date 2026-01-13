В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело из-за игнорирования решения суда о расселении аварийного дома
14 января
- Инесса Богатая
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту бездействия властей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение, поступившее через Информационный центр. В нем сообщалось о критическом состоянии дома на улице Корткеросской, построенного в середине прошлого века. Износ здания достиг критической точки: разрушаются несущие конструкции, деформирована крыша, что приводит к регулярным затоплениям квартир. Несмотря на признание дома аварийным еще шесть лет назад и решение суда о расселении, жильцы до сих пор остаются без нового жилья.
Ранее региональное управление СКР уже проводило проверку по данному факту. Однако, изучив материалы, Бастрыкин счел необходимым возбудить уголовное дело. Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности лиц, виновных в затягивании процесса расселения. Глава СКР потребовал оперативно представить доклад о ходе расследования.
Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль исполнение поручения Бастрыкина.
