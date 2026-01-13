В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело из-за игнорирования решения суда о расселении аварийного дома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту бездействия властей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стало обращение, поступившее через Информационный центр. В нем сообщалось о критическом состоянии дома на улице Корткеросской, построенного в середине прошлого века. Износ здания достиг критической точки: разрушаются несущие конструкции, деформирована крыша, что приводит к регулярным затоплениям квартир. Несмотря на признание дома аварийным еще шесть лет назад и решение суда о расселении, жильцы до сих пор остаются без нового жилья.