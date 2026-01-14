Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми почти 40 пациентов поступили в кардиодиспансер с острым инфарктом с начала 2026 года

В Коми почти 40 пациентов поступили в кардиодиспансер с острым инфарктом с начала 2026 года Фото Минздрава Коми

Только за прошлый год медучреждение приняло на лечение 802 человека с этим заболлеванием. Медики настоятельно призывают жителей быть бдительными к своему здоровью и знать алгоритм действий при появлении тревожных признаков.

По словам заместителя главного врача кардиодиспансера Юлии Колеговой, ключевым фактором развития инфаркта является атеросклероз – поражение сосудов сердца. К этому приводят малоподвижный образ жизни, вредные привычки, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность, а также генетическая предрасположенность. Спровоцировать острый приступ способны сильный эмоциональный стресс или чрезмерная физическая нагрузка.

Кардиологи выделяют следующие основные симптомы инфаркта, о которых важно знать каждому: интенсивная, давящая боль в грудной клетке; внезапная слабость, головокружение, одышка, проливной холодный пот, тошнота.

"Зачастую приступы могут протекать атипично, имитируя обычную простуду или расстройство пищеварения", – отмечает Юлия Колегова. – "Пациенты могут ощущать боль в горле или дискомфорт в животе, не осознавая, что это проявления серьезных проблем с сердцем".

Самое главное при появлении подозрительных симптомов – немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи! Ни в коем случае нельзя игнорировать болезненные ощущения или надеяться, что "все пройдёт само собой".

Врачи настойчиво советуют регулярно проходить профилактические осмотры, контролировать уровень артериального давления, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, придерживаться принципов здорового питания и вести физически активный образ жизни. Особое внимание своему самочувствию следует уделять людям, страдающим гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением.

Министерство здравоохранения Республики Коми подчёркивает, что борьба с болезнями сердца и сосудов – приоритетное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело из-за игнорирования решения суда о расселении аварийного дома.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+