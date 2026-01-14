В Коми почти 40 пациентов поступили в кардиодиспансер с острым инфарктом с начала 2026 года

Только за прошлый год медучреждение приняло на лечение 802 человека с этим заболлеванием. Медики настоятельно призывают жителей быть бдительными к своему здоровью и знать алгоритм действий при появлении тревожных признаков.

По словам заместителя главного врача кардиодиспансера Юлии Колеговой, ключевым фактором развития инфаркта является атеросклероз – поражение сосудов сердца. К этому приводят малоподвижный образ жизни, вредные привычки, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность, а также генетическая предрасположенность. Спровоцировать острый приступ способны сильный эмоциональный стресс или чрезмерная физическая нагрузка.

Кардиологи выделяют следующие основные симптомы инфаркта, о которых важно знать каждому: интенсивная, давящая боль в грудной клетке; внезапная слабость, головокружение, одышка, проливной холодный пот, тошнота.