В Коми почти 40 пациентов поступили в кардиодиспансер с острым инфарктом с начала 2026 года
- 08:45 14 января
- Инесса Богатая
Только за прошлый год медучреждение приняло на лечение 802 человека с этим заболлеванием. Медики настоятельно призывают жителей быть бдительными к своему здоровью и знать алгоритм действий при появлении тревожных признаков.
По словам заместителя главного врача кардиодиспансера Юлии Колеговой, ключевым фактором развития инфаркта является атеросклероз – поражение сосудов сердца. К этому приводят малоподвижный образ жизни, вредные привычки, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность, а также генетическая предрасположенность. Спровоцировать острый приступ способны сильный эмоциональный стресс или чрезмерная физическая нагрузка.
Кардиологи выделяют следующие основные симптомы инфаркта, о которых важно знать каждому: интенсивная, давящая боль в грудной клетке; внезапная слабость, головокружение, одышка, проливной холодный пот, тошнота.
"Зачастую приступы могут протекать атипично, имитируя обычную простуду или расстройство пищеварения", – отмечает Юлия Колегова. – "Пациенты могут ощущать боль в горле или дискомфорт в животе, не осознавая, что это проявления серьезных проблем с сердцем".
Самое главное при появлении подозрительных симптомов – немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи! Ни в коем случае нельзя игнорировать болезненные ощущения или надеяться, что "все пройдёт само собой".
Врачи настойчиво советуют регулярно проходить профилактические осмотры, контролировать уровень артериального давления, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, придерживаться принципов здорового питания и вести физически активный образ жизни. Особое внимание своему самочувствию следует уделять людям, страдающим гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением.
Министерство здравоохранения Республики Коми подчёркивает, что борьба с болезнями сердца и сосудов – приоритетное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
