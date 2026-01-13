В Коми молодой человек лишился более 23 тысяч рублей, доверившись новой знакомой в интернете

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, 22-летний ухтинец обратился в полицию с заявлением о хищении денег обманным путем. По его словам, он познакомился с девушкой в сети, которая предложила ему пойти на мероприятие в местном Доме культуры.

Девушка прислала ссылку для покупки билетов, и молодой человек, перейдя по ней, ввел данные своей карты. После нескольких неудачных попыток оплаты и звонка от "технической поддержки", убедившей его в необходимости повторных операций для возврата средств, он понял, что стал жертвой мошенников. Злоумышленники, получив доступ к его банковским данным, похитили более 23 тысяч рублей.