В Коми молодой человек лишился более 23 тысяч рублей, доверившись новой знакомой в интернете
- 23:00 13 января
- Инесса Богатая
Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, 22-летний ухтинец обратился в полицию с заявлением о хищении денег обманным путем. По его словам, он познакомился с девушкой в сети, которая предложила ему пойти на мероприятие в местном Доме культуры.
Девушка прислала ссылку для покупки билетов, и молодой человек, перейдя по ней, ввел данные своей карты. После нескольких неудачных попыток оплаты и звонка от "технической поддержки", убедившей его в необходимости повторных операций для возврата средств, он понял, что стал жертвой мошенников. Злоумышленники, получив доступ к его банковским данным, похитили более 23 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
МВД по Коми предупреждает граждан о необходимости быть предельно осторожными при знакомствах в интернете и настоятельно рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они связаны с оплатой или передачей личных данных. В случае возникновения малейших сомнений, следует немедленно прекратить общение и заблокировать собеседника.
