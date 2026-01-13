В одном из районов Коми корректируют расписание рейсового автобуса

Нововведения коснулись жителей поселков Кебанъель, Паспом, местечка Катыдпом и села Носим, вызвав волну возмущения. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на администрацию Усть-Куломского района.

Власти муниципалитета признают сложность ситуации и объясняет ее объективными причинами. По словам главы района Сергея Рубана, опубликованным им в соцсетях, основная причина – значительное снижение количества пассажиров на пригородных маршрутах. Кроме того, у индивидуального предпринимателя, обслуживающего эти направления, возникла острая нехватка водителей.

Руководство района оказалось в сложной ситуации, так как отказ от сотрудничества с нынешним перевозчиком мог оставить без транспортного сообщения отдаленные населенные пункты, включая тимшерское, югыдъягское и нижневочевское направления.

"Мы обязаны учитывать интересы перевозчика, чтобы не оставить без сообщения труднодоступные населенные пункты", – подчеркнул Сергей Рубан.

Администрация пыталась сохранить прежнее расписание, однако предприниматель отказался от заключения договора на предложенных условиях. Сложная ситуация заставила пойти на компромисс. В настоящий момент администрация ищет варианты возврата хотя бы части наиболее востребованных рейсов.

В частности, изменен график вечернего рейса в поселок Паспом: отправление автобуса из села Усть-Кулом перенесено на 16:50. Это позволит организовать дополнительный вечерний рейс по маршруту "Усть-Кулом – Кебанъель" с отправлением в 17:30. Такое изменение повлекло за собой необходимость корректировки рабочего графика для жителей Паспома и Носима.

Администрация района активно ведет поиск кандидатов на должность водителя, чтобы в будущем вернуться к прежнему расписанию.