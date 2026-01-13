Стрелявший в полицейского житель Коми отправился под стражу

Напомним, инцидент произошел в селе Кельчиюр Ижемского района. Преступник заключен под стражу. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

По данным следствия, 10 января 2026 года полицейский прибыл в Кельчиюр для проверки информации о поджоге и стрельбе. Находясь в своем доме, преступник выстрелил в силовика из ружья 16 калибра. Полицейский получил ранение в живот.