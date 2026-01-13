Гольдштейн поставил задачи Правительству Коми на 2026 год: от юбилеев городов до повышения рождаемости
- 17:30 13 января
- Инесса Богатая
Деятельность реорганизованной структуры республиканских органов исполнительной власти будет сконцентрирована на результативном выполнении задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. Данное поручение дал руководитель Республики Коми на первом в текущем году рабочем совещании с заместителями председателя регионального правительства, информирует пресс-служба главы РК.
"В предстоящем году перед нами стоят ответственные задачи, направленные на обеспечение прорывного развития республики. Нам известны целевые показатели. Для их достижения необходима слаженная работа всех отраслей и органов власти", - акцентировал внимание Ростислав Гольдштейн.
Среди приоритетных направлений, требующих особого внимания Правительства Коми, – осуществление мероприятий в рамках объявленных президентом страны Года единства народов России и Главой региона Года села в Республике Коми.
Также пристальное внимание будет уделено реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В связи с этим, следует отметить, что с начала 2026 года в обновленной структуре органов исполнительной власти Республики Коми сформировано Министерство туризма.
Кроме того, Ростислав Гольдштейн распорядился обновить региональную программу повышения рождаемости:
"Эта задача определена президентом России. Поручаю Правительству региона проанализировать существующие меры поддержки и предложить дополнительные комплексные решения для изменения неблагоприятных демографических тенденций".
Еще одним важным направлением работы является подготовка к празднованию векового юбилея Ухты и 250-летия Сыктывкара. Глава региона подчеркнул необходимость уже сейчас определить ключевые приоритеты и сформировать список проектов к этим значимым юбилейным датам.
Напомним, ранее сообщалось, что инновационный метод лечения переломов впервые применен в Коми.