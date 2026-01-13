Гольдштейн поставил задачи Правительству Коми на 2026 год: от юбилеев городов до повышения рождаемости

Деятельность реорганизованной структуры республиканских органов исполнительной власти будет сконцентрирована на результативном выполнении задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. Данное поручение дал руководитель Республики Коми на первом в текущем году рабочем совещании с заместителями председателя регионального правительства, информирует пресс-служба главы РК.

"В предстоящем году перед нами стоят ответственные задачи, направленные на обеспечение прорывного развития республики. Нам известны целевые показатели. Для их достижения необходима слаженная работа всех отраслей и органов власти", - акцентировал внимание Ростислав Гольдштейн.

Среди приоритетных направлений, требующих особого внимания Правительства Коми, – осуществление мероприятий в рамках объявленных президентом страны Года единства народов России и Главой региона Года села в Республике Коми.

Также пристальное внимание будет уделено реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В связи с этим, следует отметить, что с начала 2026 года в обновленной структуре органов исполнительной власти Республики Коми сформировано Министерство туризма.

Кроме того, Ростислав Гольдштейн распорядился обновить региональную программу повышения рождаемости: