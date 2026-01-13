Инновационный метод лечения переломов впервые применен в Коми
- 16:30 13 января
- Инесса Богатая
Врачи Республиканской детской клинической больницы совершили прорыв в региональной медицине. Примененный метод интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза существенно сокращает сроки восстановления, сообщили представители медучреждения.
Операцию, проведенную еще в конце декабря, выполнила бригада врачей: хирург Даниил Гоппе, травматолог-ортопед Андрей Черников, анестезиолог-реаниматолог Рашид Сабиров и операционная сестра Светлана Тришина. Пациентом стал юноша из Усть-Вымского района с тяжелым переломом большеберцовой кости со смещением, полученным в бытовых условиях.
В прошлом, при подобных травмах, пациентов ожидали два месяца скелетного вытяжения с последующей фиксацией гипсовой лангетой на месяц. Альтернативой была установка аппарата Илизарова, однако и это решение растягивало лечение и требовало особого ухода. Обычный гипс мог привести к неправильному сращению кости и, как следствие, хромоте.
Новая методика позволяет избежать этих проблем. Интрамедуллярный остеосинтез предполагает фиксацию сломанной голени специальным стержнем внутри кости, соответствующим ее форме, а также блокирующими винтами.
"Операция стала возможна благодаря приобретению оборудования "С-дуга" и специализированных стержней. Цифровой рентген позволил отслеживать процесс установки стержней в режиме реального времени. Кроме того, в мае мы прошли обучение в Москве, в Клинике доктора Рошаля, где активно применяют этот метод", - рассказал хирург Даниил Гоппе.
Подростка успешно выписали домой до новогодних праздников. Сейчас он чувствует себя хорошо, начинает наступать на ногу, соблюдая ограничения. Полное восстановление, включая удаление металлоконструкции, ожидается через полгода, после чего он сможет вернуться к активному образу жизни. Ранее такие технологичные операции проводились в республике только взрослым пациентам.
