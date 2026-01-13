Инновационный метод лечения переломов впервые применен в Коми

Врачи Республиканской детской клинической больницы совершили прорыв в региональной медицине. Примененный метод интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза существенно сокращает сроки восстановления, сообщили представители медучреждения.

Операцию, проведенную еще в конце декабря, выполнила бригада врачей: хирург Даниил Гоппе, травматолог-ортопед Андрей Черников, анестезиолог-реаниматолог Рашид Сабиров и операционная сестра Светлана Тришина. Пациентом стал юноша из Усть-Вымского района с тяжелым переломом большеберцовой кости со смещением, полученным в бытовых условиях.

В прошлом, при подобных травмах, пациентов ожидали два месяца скелетного вытяжения с последующей фиксацией гипсовой лангетой на месяц. Альтернативой была установка аппарата Илизарова, однако и это решение растягивало лечение и требовало особого ухода. Обычный гипс мог привести к неправильному сращению кости и, как следствие, хромоте.

Новая методика позволяет избежать этих проблем. Интрамедуллярный остеосинтез предполагает фиксацию сломанной голени специальным стержнем внутри кости, соответствующим ее форме, а также блокирующими винтами.