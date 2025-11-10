Власти Коми опровергли информацию о предоставлении сироте квартиры с неисправной системой водоотведения

Ранее, следственный комитет по Республике Коми инициировал проверку обстоятельств предоставления квартиры, не отвечающей установленным требованиям, выпускнику детского дома. Интернет-пользователи утверждали, что сироте из Корткеросского района предоставили квартиру с дефектами системы канализации.

Инцидент случился в Корткеросском районе. Об этом сообщает "Комиинформ".

По данным администрации района, указанная жилплощадь передана по договору социального найма лицу из числа сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, более шести лет назад, а именно в январе 2020 года. В администрации утверждают, что квартира в многоквартирном доме пригодна для проживания и получила положительное заключение от Госстройнадзора при вводе в эксплуатацию в январе 2020 года.

Подчеркивается, что до 2025 года жалоб от нанимателя на состояние водоотведения в администрацию Корткеросского района не поступало. Отсутствовали также обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу и коммунальное предприятие "Успех".

В администрации пояснили, что информация о засоре в системе водоотведения, запечатленная на фотографиях, поступила лишь летом текущего года. Муниципалитет предпринял меры для устранения проблемы и защиты прав гражданина. При содействии МУП "Успех" 21 августа были проведены работы по устранению аварии.

Руководство района подчеркнуло, что других жалоб или обращений по поводу канализации от жильца квартиры по адресу: с. Корткерос, ул. Рябиновая, д. 10, в администрацию не поступало.

