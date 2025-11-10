Республике Коми удалось занять место в первой двадцатке регионов России по уровню зарплат

В регионе 6% населения имеют ежемесячный заработок свыше 200 тысяч рублей. Этот показатель позволил региону занять 19-ю позицию в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает "РИА Новости".

Анализ выявил, что 18, 5% граждан республики получают доход ниже 45 тысяч рублей. Наиболее распространенный диапазон зарплат в регионе, отражающий основную массу доходов, находится в пределах от 50 до 114 тысяч рублей.