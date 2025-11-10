Республике Коми удалось занять место в первой двадцатке регионов России по уровню зарплат
- 17:30 10 ноября
- Инесса Богатая
В регионе 6% населения имеют ежемесячный заработок свыше 200 тысяч рублей. Этот показатель позволил региону занять 19-ю позицию в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает "РИА Новости".
Анализ выявил, что 18, 5% граждан республики получают доход ниже 45 тысяч рублей. Наиболее распространенный диапазон зарплат в регионе, отражающий основную массу доходов, находится в пределах от 50 до 114 тысяч рублей.
Лидирующие позиции в рейтинге по уровню оплаты труда заняли Чукотка (стандартный заработок – 112–268 тысяч рублей), Москва (85–206 тысяч) и Ямало-Ненецкий округ (95–198 тысяч). В числе регионов с наименьшими доходами отмечены Ингушетия, где типичная зарплата варьируется от 23 до 44 тысяч рублей, Чечня (22–46 тысяч) и Кабардино-Балкария (27–56 тысяч).
В среднем по стране за первые восемь месяцев 2025 года размер начисленной заработной платы достиг 93 тысяч рублей (после уплаты НДФЛ), что на 13, 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Уровень безработицы в сентябре 2025 года достиг минимального значения за всю историю наблюдений, снизившись до 2, 2%.
