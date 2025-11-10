В Коми за неделю "взлетела" стоимость свинины
- 16:30 10 ноября
- Инесса Богатая
Комистат опубликовал сведения о динамике потребительских цен в период с 28 октября по 5 ноября.
За отчетную неделю наблюдался рост цен на свинину (+1, 6%) и вермишель (+0, 9%). В то же время зафиксировано снижение цен на следующие товары: сосиски и сардельки (-3, 9%), сахар (-1, 9%), пшеничная мука (-1, 5%), гречка (-1, 3%), полукопченые и варено-копченые колбасы (-1, 2%), вареные колбасы и сметана (-1, 0%).
В категории плодоовощной продукции изменения коснулись: огурцов (+10, 6%), репчатого лука (+4, 1%), картофеля (+1, 9%), столовой свеклы (+1, 5%) и помидоров (+1%). Подешевели морковь (-4, 6%) и яблоки (-2, 0%).
Среди отдельных видов товаров первой необходимости, не относящихся к продовольственным, отмечено увеличение цен на зубные пасты (+3, 1%), сухие корма для питомцев (+1, 3%) и хозяйственное мыло (+1, 0%). Снизилась стоимость детских подгузников (-3, 6%).
В сегменте медикаментов зафиксированы изменения в ценах на трекрезан (+1, 8%) и метамизол натрия (отечественный анальгин) (+1, 6%). Корвалол стал дешевле (-2, 2%).
Цена на дизельное топливо возросла на 0, 8%.
