В Коми за неделю "взлетела" стоимость свинины

Комистат опубликовал сведения о динамике потребительских цен в период с 28 октября по 5 ноября.

За отчетную неделю наблюдался рост цен на свинину (+1, 6%) и вермишель (+0, 9%). В то же время зафиксировано снижение цен на следующие товары: сосиски и сардельки (-3, 9%), сахар (-1, 9%), пшеничная мука (-1, 5%), гречка (-1, 3%), полукопченые и варено-копченые колбасы (-1, 2%), вареные колбасы и сметана (-1, 0%).