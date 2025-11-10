Логотип новостного портала Прогород
В Коми судят диверсанта, обесточившего поселок Выльгорт

В Коми судят диверсанта, обесточившего поселок ВыльгортФото "Про Город"

В высшей судебной инстанции региона началось разбирательство по уголовному производству. По информации, предоставленной пресс-службой судебной системы, гражданин предстал перед судом по обвинению в совершении диверсионных действий.

Ему инкриминируются умышленные действия, нацеленные на нанесение вреда объектам, обеспечивающим жизнедеятельность, с целью нанесения ущерба экономической стабильности Российской Федерации. Согласно материалам обвинения, данное преступление б реализовано организованной группой лиц по заранее разработанной схеме, повлекло за собой значительные финансовые потери и представляло собой покушение на объекты топливно-энергетического сектора.

Представитель государственного обвинения в ходе слушания представил обвинительное заключение. В соответствии с представленными материалами, обвиняемый незаконно проник на территорию электроподстанции, расположенной в Сыктывдинском районе, и, действуя осознанно в составе группы, вывел из рабочего состояния важный объект. Это привело к внезапному отключению трансформаторных подстанций и прекращению подачи электроэнергии жителям и ключевым социальным объектам населенного пункта Выльгорт.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Тем не менее он воздержался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции Российской Федерации.

Кроме того, обвиняемый безоговорочно согласился с гражданским иском, предъявленным ПАО "Россети Северо-Запад", о компенсации издержек, связанных с проведением ремонтных работ, в размере, превышающем 1,1 миллиона рублей. Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре неизвестный сбил пешехода на "зебре" и скрылся с места ДТП.

