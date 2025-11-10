В Коми судят диверсанта, обесточившего поселок Выльгорт

В высшей судебной инстанции региона началось разбирательство по уголовному производству. По информации, предоставленной пресс-службой судебной системы, гражданин предстал перед судом по обвинению в совершении диверсионных действий.

Ему инкриминируются умышленные действия, нацеленные на нанесение вреда объектам, обеспечивающим жизнедеятельность, с целью нанесения ущерба экономической стабильности Российской Федерации. Согласно материалам обвинения, данное преступление б реализовано организованной группой лиц по заранее разработанной схеме, повлекло за собой значительные финансовые потери и представляло собой покушение на объекты топливно-энергетического сектора.