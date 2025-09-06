Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре пожарные провели учения на территории ЛПК

Тренировка по ликвидации условного возгорания прошла на производственной площадке лесопромышленного комплекса.

На "Сыктывкарском ЛПК" состоялись масштабные противопожарные учения с участием профессиональных аварийно-спасательных подразделений. 

По учебному сценарию, в древесно-подготовительном цехе произошло возгорание, а один сотрудник не смог самостоятельно покинуть опасную зону. Сотрудники экстренной службы развернули оперативный штаб для координации действий всех участников тренировки.

Пожарные успешно выполнили три ключевые задачи: предотвратили распространение огня на соседние производственные участки, обнаружили и эвакуировали условно пострадавшего человека, ликвидировали очаг возгорания. После практической части состоялся детальный разбор действий персонала, где проанализировали эффективность примененных тактических приемов и технических решений.

По информации МЧС по Коми, такие тренировки особенно важны для объектов с сложной планировкой и большой площадью. Заместитель начальника управления пожаротушения Игорь Напалков подчеркнул, что учения позволяют отработать взаимодействие между различными службами и приобрести ценный опыт действий в условиях, максимально приближенных к реальным ЧС. 

