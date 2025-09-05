В Коми аграрии перевыполнили план по заготовке сена

Логотип новостного портала Прогород
В Коми аграрии перевыполнили план по заготовке сенаФото "Про Город"

В течение недели в некоторых районах наблюдались небольшие дожди, создавшие трудности для проведения заготовки. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК сообщает, что, несмотря на капризы погоды, аграрии продолжают стремиться к достижению запланированных объемов кормов, необходимых для зимнего содержания скота.

Согласно последним данным, сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами уже запасено:

  • Сена – 31 503 тонны, что составляет 105% от намеченного плана. Из этого объема, 13 010 тонн приходится на сельхозорганизации, а 18 493 тонны – на КФХ.
  • Сенажа – 60 467 тонн (89% от плана): сельхозорганизации – 50 036 тонн, КФХ – 10 431 тонна.
  • Зеленой массы для силоса – 62 142 тонны (68% от плана).

Общий объем заготовленных кормов по республике:

  • В сельхозорганизациях – 27 112 тонн кормовых единиц (85% от плана).
  • В крестьянских (фермерских) хозяйствах – 11 522 тонны кормовых единиц (94% от плана).

Благодаря своевременной организации работ и акценту на качестве кормов, сельскохозяйственные предприятия региона уверенно продвигаются к выполнению задач, предусмотренных национальным проектом "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

